Los convocados por Eduardo Coudet para la final del Apertura 2026 entre River y Belgrano

El Chacho llevó a todo el plantel a Córdoba buscando el primer título de su ciclo. La numerosa nómina.

Eduardo Coudet ya tiene todo definido para la final del Torneo Apertura 2026. Tras el último entrenamiento, el plantel de River partió rumbo al aeropuerto para viajar hacia Córdoba para enfrentar a Belgrano, en el encuentro de este domingo que tendrá lugar en el Estadio Mario Alberto Kempes.

De cara a este compromiso, que será trascendental para el Millonario ya que vale por un título, el Chacho Coudet tomó una decisión inédita en su ciclo: todos los jugadores del plantel están convocados. Esto involucra a los lesionados y a otros que sumaron pocos minutos en el semestre por decisión técnica.

De esta manera, la extensa lista cuenta con la presencia de los cuatro arqueros y de nombres descartados como el de Gonzalo Montiel, Agustín Ruberto, Matías Viña, entre otros. Quien también está es Aníbal Moreno, que tiene intenciones de jugar, aunque parece difícil por su lesión.

Los convocados de River para la final

Arqueros : Santiago Beltrán, Franco Armani, Ezequiel Centurión y Franco Jaroszewicz.

: Santiago Beltrán, Franco Armani, Ezequiel Centurión y Franco Jaroszewicz. Defensores : Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, Tobías Ramírez, Juan Portillo, Paulo Díaz, Germán Pezzella, Ulises Giménez, Matías Viña, Gonzalo Montiel, Facundo González, Marcos Acuña y Fabricio Bustos.

: Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, Tobías Ramírez, Juan Portillo, Paulo Díaz, Germán Pezzella, Ulises Giménez, Matías Viña, Gonzalo Montiel, Facundo González, Marcos Acuña y Fabricio Bustos. Mediocampistas : Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Fausto Vera, Lucas Silva, Giuliano Galoppo, Kendry Páez, Tomás Galván, Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero, Juan Cruz Meza y Maximiliano Meza.

: Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Fausto Vera, Lucas Silva, Giuliano Galoppo, Kendry Páez, Tomás Galván, Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero, Juan Cruz Meza y Maximiliano Meza. Delanteros: Ian Subiabre, Facundo Colidio, Agustín Ruberto, Maximiliano Salas, Sebastián Driussi, Joaquín Freitas,

La posible formación de River

El XI de Eduardo Coudet para el Millonario se perfila para ser con Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván, Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

El encuentro entre River y Belgrano se llevará a cabo este domingo 24 de mayo a las 15.30 en el Estadio Alberto Kempes. El encargado de impartir justicia será el árbitro Yael Falcón Pérez. Todo se podrá ver por las pantallas de ESPN Premium y TNT Sports.

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En síntesis