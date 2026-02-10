El incómodo ranking que integra Julián Álvarez tras su tétrico inicio de 2026

Los primeros pasos de Julián Álvarez en Atlético de Madrid fueron de colección, ofreciendo actuaciones memorables, estadísticas de ensueño y generando un fuerte entusiasmo entre los aficionados del conjunto Colchonero. Sin embargo, los rendimientos de La Araña fueron mermando de manera progresiva y también contundente.

De hecho, el arranque de 2026 del artillero surgido de las divisiones inferiores de River Plate y con pasado también en Manchester City no pudo haber sido peor. El nivel del oriundo de Calchín, provincia de Córdoba, es decididamente bajo y las críticas están a la orden del día, incluso pidiendo que cambie de aires lo más pronto posible.

La prueba clara del mal momento que atraviesa el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 se traduce en un ranking realmente incómodo que integra. Sucede que Julián Álvarez es uno de los cuatro nombres propios más cotizados del mundo entero que todavía no han podido marcar goles en lo que va del 2026.

Según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el argentino cuenta actualmente con un valor de mercado de nada más ni nada menos que 100 millones de euros. A su vez, acumula 9 partidos oficiales con Atlético de Madrid en el año, sin haber podido despacharse con ninguna anotación con el Colchonero.

Julián Alvarez está siendo apuntado por la prensa española. (Foto: Getty)

El ranking es encabezado por Pedri, con una cotización de 140 millones de euros y 6 partidos jugados en Barcelona. En el segundo escalón aparece Bukayo Saka, del Arsenal, con un valor de mercado de 130 millones de euros y 6 duelos disputados. En tanto, el podio es completado por Joao Neves, con 110 millones de euros de cotización y 4 cotejos en PSG.

Publicidad

Publicidad

De todos modos, el delantero argentino de 26 años de edad cuenta con el agravante de que es el único delantero en el Top 10 de los jugadores más cotizados del globo terráqueo que siguen sin poder marcar en el 2026. Una demostración realmente imponente de la profunda crisis que transita el hombre de la Albiceleste.

ver también Tras criticar a Lisandro Martínez, Paul Scholes pidió a Cuti Romero para Manchester United: “Amo su carácter”

Por debajo de Julián Álvarez aparecen otros grandes jugadores del momento como Arda Güler (Real Madrid), Ryan Gravenberch (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Pau Cubarsí (Barcelona) y Alessandro Bastoni (Inter de Milán). De todos modos, ninguno de ellos se desempeña como atacante.

El incómodo ranking que integra Julián Álvarez

Pedri: 140 millones de euros – 6 partidos sin marcar en 2026 Bukayo Saka: 130 millones de euros – 6 partidos sin marcar en 2026 Joao Neves: 110 millones de euros – 4 partidos sin marcar en 2026 Julián Álvarez: 100 millones de euros – 9 partidos sin marcar en 2026 Arda Güler: 90 millones de euros – 10 partidos sin marcar en 2026 Ryan Gravenberch: 90 millones de euros – 10 partidos sin marcar en 2026 William Saliba: 90 millones de euros – 8 partidos sin marcar en 2026 Phil Foden: 80 millones de euros – 10 partidos sin marcar en 2026 Pau Cubarsí: 80 millones de euros – 10 partidos sin marcar en 2026 Alessandro Bastoni: 80 millones de euros – 8 partidos sin marcar en 2026

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE

Julián Álvarez acumula 9 partidos oficiales sin marcar goles con Atlético de Madrid en 2026.

El delantero argentino mantiene un valor de mercado actual de 100 millones de euros.

Es el único delantero del Top 10 mundial mejor cotizado que no ha anotado este año.

Publicidad