Que canal pasa Atlético de Madrid vs. Barcelona hoy por la semifinal de la Copa del Rey 2026

Este jueves se disputará el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Barcelona. El colchonero recibe en el Estadio Metropolitano al club blaugrana, en una serie que será clave, ya que, con Real Madrid eliminado, enfrenta a los dos máximos favoritos restantes a ganar la competición.

Del otro lado de la llave se disputa el derbi vasco; Athletic Bilbao y Real Sociedad son los dos equipos que siguen con vida. En la ida, Real Sociedad se impuso por 1-0 como visitante en San Mamés, con gol de Beñat y definirá la serie el próximo 4 de marzo en casa.

A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Barcelona

El partido está pactado para iniciar a las 17:00 horas en horario argentino, 21:00 horas de España.

Dónde ver Atlético de Madrid vs. Barcelona

La transmisión estará a cargo de FLOW (canales 116 en Argentina, 719 en Uruguay y 25 en Paraguay) y Movistar (canal 1 en Argentina), con los relatos de Cristian Garófalo y Fernando Lavecchia.

Así llegan Atlético de Madrid y Barcelona

Gracias a su condición de participantes en la Supercopa de España, Atlético de Madrid y Barcelona recién debutaron en la Copa del Rey en dieciseisavos de final; en el caso del colchonero, éste venció por 3 a 2 al Atlético Baleares, equipo de la Segunda División RFEF.

Con el debut goleador de Ademola Lookman, Atlético goleó 5 a 0 a Betis en cuartos de final. (Getty)

Ya en octavos, se impuso por 1 a 0 a Deportivo La Coruña, y en cuartos de final superó por 5 a 0 al Real Betis, para llegar a la semifinal contra Barcelona.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, el Barcelona le ganó 2-0 al Guadalajara en 16avos, y al Racing de Santander en octavos. En cuartos de final superó por 2 a 1 al Albacete, verdugo del Real Madrid en la fase previa.

Lamine Yamal y Ronald Araújo convirtieron los goles del Barcelona vs. Albacete. (Getty)

Barcelona y Atlético de Madrid ya se habían enfrentado por esta misma fase de la competencia en la edición pasada, con el club culé imponiéndose por 5 a 4 en el global, tras ganar 1-0 en la capital española, y empatar 4 a 4 en Montjuic.

Publicidad