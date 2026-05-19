LaLiga ya está definida. El FC Barcelona se consagró campeón el pasado domingo 10 de mayo al vencer en el Clásico de España al Real Madrid 2 a 0 en el Camp Nou con goles de Marcus Rashford y Ferran Torres. No obstante, todavía se juegan cosas importantes en la última jornada: la clasificación a la Europa y Conference League y el descenso.

En este segundo grupo competirán 5 equipos que jugarán en simultáneo y que pelearán por no acompañar al ya descendido Real Oviedo. Dos de ellos tendrán que bajar a segunda y uno puede ser el Mallorca de Martín Demichelis, que ya lleva 11 encuentros dirigidos con los que ganó 4, empató 3 y perdió los 4 restantes (es decir, de momento acumuló 15 puntos de 33 posibles).

De hecho, el equipo del extécnico de River es el que más complicado está de los 5, luego de perder el último fin de semana 2 a 0 con el Levante, uno de sus rivales directos por la permanencia. Con ese tropezón quedó anteúltimo con 39 puntos, por lo que ahora no solo le alcanzará con vencer al Real Oviedo este sábado 23 de mayo desde las 21 horas de España.

En concreto precisa hacerse de las 3 unidades y esperar que Osasuna pierda con Getafe, que el Elche caiga con el Girona y que el Levante pierda como local frente al Real Betis (que ya no juega por nada porque ya sabe que quedará quinto, lugar con el que ya se aseguró su participación en la UEFA Champions League de la próxima temporada).

Martín Demichelis se juega mantener al Mallorca en primera este sábado 23 de mayo. Getty Images.

Así se jugará la fecha 38 de LaLiga

Sábado, 23 de mayo – 9:00 p.m. de España

Valencia C. F. vs. Barcelona

vs. Real Betis vs. Levante

vs. Real Madrid vs. Athletic

vs. Alavés vs. Rayo Vallecano

vs. Girona vs. Elche C. F.

vs. Getafe vs. Osasuna

vs. Celta de Vigo vs. Sevilla

vs. R.C.D. Mallorca vs. Real Oviedo

vs. RCD Espanyol vs. Real Sociedad

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Domingo, 24 de mayo – 9:00 p.m.

Villarreal vs. Atlético Madrid

Tabla de posiciones de LaLiga hasta a fecha 37

Barcelona – 94 puntos

Real Madrid – 83 puntos

Villarreal – 69 puntos

Atlético Madrid – 69 puntos

Real Betis – 57 puntos

Celta de Vigo – 51 puntos

Getafe – 48 puntos

Rayo Vallecano – 47 puntos

Valencia C. F. – 46 puntos

Real Sociedad – 45 puntos

RCD Espanyol – 45 puntos

Athletic – 45 puntos

Sevilla – 43 puntos

Alavés – 43 puntos

Levante – 42 puntos

Osasuna – 42 puntos

Elche C. F. – 42 puntos

Girona – 40 puntos

R.C.D. Mallorca – 39 puntos

Real Oviedo – 29 puntos

En síntesis