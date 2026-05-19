LaLiga ya está definida. El FC Barcelona se consagró campeón el pasado domingo 10 de mayo al vencer en el Clásico de España al Real Madrid 2 a 0 en el Camp Nou con goles de Marcus Rashford y Ferran Torres. No obstante, todavía se juegan cosas importantes en la última jornada: la clasificación a la Europa y Conference League y el descenso.
En este segundo grupo competirán 5 equipos que jugarán en simultáneo y que pelearán por no acompañar al ya descendido Real Oviedo. Dos de ellos tendrán que bajar a segunda y uno puede ser el Mallorca de Martín Demichelis, que ya lleva 11 encuentros dirigidos con los que ganó 4, empató 3 y perdió los 4 restantes (es decir, de momento acumuló 15 puntos de 33 posibles).
De hecho, el equipo del extécnico de River es el que más complicado está de los 5, luego de perder el último fin de semana 2 a 0 con el Levante, uno de sus rivales directos por la permanencia. Con ese tropezón quedó anteúltimo con 39 puntos, por lo que ahora no solo le alcanzará con vencer al Real Oviedo este sábado 23 de mayo desde las 21 horas de España.
En concreto precisa hacerse de las 3 unidades y esperar que Osasuna pierda con Getafe, que el Elche caiga con el Girona y que el Levante pierda como local frente al Real Betis (que ya no juega por nada porque ya sabe que quedará quinto, lugar con el que ya se aseguró su participación en la UEFA Champions League de la próxima temporada).
Martín Demichelis se juega mantener al Mallorca en primera este sábado 23 de mayo. Getty Images.
Así se jugará la fecha 38 de LaLiga
Sábado, 23 de mayo – 9:00 p.m. de España
- Valencia C. F. vs. Barcelona
- Real Betis vs. Levante
- Real Madrid vs. Athletic
- Alavés vs. Rayo Vallecano
- Girona vs. Elche C. F.
- Getafe vs. Osasuna
- Celta de Vigo vs. Sevilla
- R.C.D. Mallorca vs. Real Oviedo
- RCD Espanyol vs. Real Sociedad
Domingo, 24 de mayo – 9:00 p.m.
- Villarreal vs. Atlético Madrid
Tabla de posiciones de LaLiga hasta a fecha 37
Barcelona – 94 puntos
Real Madrid – 83 puntos
Villarreal – 69 puntos
Atlético Madrid – 69 puntos
Real Betis – 57 puntos
Celta de Vigo – 51 puntos
Getafe – 48 puntos
Rayo Vallecano – 47 puntos
Valencia C. F. – 46 puntos
Real Sociedad – 45 puntos
RCD Espanyol – 45 puntos
Athletic – 45 puntos
Sevilla – 43 puntos
Alavés – 43 puntos
Levante – 42 puntos
Osasuna – 42 puntos
Elche C. F. – 42 puntos
Girona – 40 puntos
R.C.D. Mallorca – 39 puntos
Real Oviedo – 29 puntos
En síntesis
- El entrenador Martín Demichelis acumula 4 victorias, 3 empates y 4 derrotas con Mallorca.
- El club Mallorca se encuentra anteúltimo en la tabla de posiciones con 39 puntos.
- El equipo jugará el partido definitorio frente al Real Oviedo este sábado 23 de mayo.