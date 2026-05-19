Jorge Sampaoli podría ser entrenador de un importante equipo del fútbol de Turquía

Luego de su paso por Atlético Mineiro, el entrenador argentino Jorge Sampaoli se encuentra a la espera de ofertas para continuar su carrera. En medio de esto, se ofreció para dirigir a Rayados de Monterrey, pero finalmente no avanzaron las negociaciones y asumió Matías Almeyda.

Según pudo saber Bolavip, ahora el DT oriundo de Casilda, es el principal apuntado por la dirigencia de Besiktas para que asuma en el cargo y pueda comenzar a trabajar con el primer equipo de cara al inicio de la pretemporada, que se desarrollará luego del Mundial 2026.

El objetivo del elenco turco de cara a la próxima temporada es conquistar títulos tanto a nivel local como internacional, ya que el equipo disputará la fase de clasificación a la UEFA Conference League, el tercer torneo en importancia a nivel clubes del fútbol europeo.

A lo largo del último curso, Besiktas finalizó en la cuarta posición de la Superliga Turca, tan solo por debajo del campeón Galatasaray y el escolta Fenerbahce, que clasificaron a la UEFA Champions League, más Trabzonspor, que disputará la UEFA Europa League.

Por otro lado, en la Copa de Turquía quedó eliminado en la semifinal tras caer 1 a 0 frente a Konyaspor, que disputará la gran final ante Trabzonspor. En cuanto a las competencias internacionales, quedó afuera en los playoff para ingresar a la fase de liga de la Conferences League después de perder con Lausanne de Suiza.

Los números de Jorge Sampaoli en su último paso por Atlético Mineiro

Desde su llegada al elenco brasileño a principios de septiembre del año pasado, el DT dirigió un total de 31 partidos, con un saldo de 9 victorias, 14 empates y 8 derrotas, con un saldo del 44% de los puntos posibles. Además, fue subcampeón de la Copa Sudamericana 2025.

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