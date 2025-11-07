El premio que recibió Giuliano Simeone en Atlético de Madrid antes de reportar con la Selección Argentina: “Sin ellos no sería posible”

Los hinchas de Atlético de Madrid dieron su veredicto y eligieron a Giuliano Simeone como jugador del mes de octubre para que ya no existan dudas sobre los méritos que ha hecho el hijo del entrenador para convertirse en un indiscutible en la alineación titular.

En total fueron tres partidos por LaLiga y uno de Champions League los que disputó el equipo Colchonero a lo largo del mes pasado. Fue empate ante Celta de Vigo, triunfos ante Osasuna y Betis, con asistencia y gol de Giuliano respectivamente; además de la dura derrota 4-0 ante Arsenal como visitante.

En la previa del duelo que disputará ante Levante este sábado, después del cual reportará en Alicante con la Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni, Simeone agradeció el reconocimiento que quiso compartir también con todos sus compañeros en el Atlético.

“Muy feliz por que me hayan elegido el mejor jugador del mes, pero, obviamente, primero quería agradecer a todo el equipo, que siempre ayudan y sin ellos no sería posible. También agradecerle a la gente, que me eligió”, expresó a la prensa del club tras recibir el premio Jugador Cinco Estrellas.

Tweet placeholder

Y agregó: “Es un momento muy feliz el que estoy pasando, pero me centro mucho en el día a día, en los entrenamientos, en seguir mejorando cada momento y en cada partido e intentar corregir las cosas que tendría que mejorar para seguir creciendo y ser mejor jugador”.

Publicidad

Publicidad

Mimado por los hinchas

Las últimas presentaciones de Giuliano Simeone en el Estadio Metropolitano han sido recompensadas con la ovación de los hinchas desde las tribunas y elogios en redes sociales. Consciente de ese cariño que ha sabido ganarse a fuerza de sacrificio, el jugador no dudó en devolverles el cariño.

ver también El gesto de Giuliano Simeone que se hizo viral tras el triunfo de Atlético de Madrid ante Sevilla: “Emociona”

“Siempre están ahí durante los 90 minutos apoyándonos. Que sigan haciendo lo mismo de siempre que están haciendo en estos partidos, que se está demostrando mucho, y siempre sentimos su apoyo incondicional para poder sacar toda nuestra energía y poder llevar los partidos a donde queremos”.

El reencuentro será este mismo sábado, desde las 14.30 en hora de Argentina, cuando el Atlético de Madrid se enfrente al Levante por la decimosegunda fecha de LaLiga de España.

Publicidad

Publicidad

En síntesis