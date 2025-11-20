Giuliano Simeone es una de las caras más visibles del recambio que Lionel Scaloni aplicó en la Selección Argentina tras la Copa América que ganó en los Estados Unidos en 2024. En septiembre de 2024 se sumó para el segundo partido de la fecha FIFA con Colombia por las Eliminatorias y en noviembre, más precisamente el miércoles 20, hizo su debut contra Perú en la Bombonera.

Y desde entonces jugó en el resto de los encuentros por el certamen clasificatorio para la Copa del Mundo y los amistosos con Venezuela y Puerto Rico de octubre en los Estados Unidos. Solo se ausentó frente a Angola el pasado viernes 14 de noviembre por una situación excepcional, de no haber podido viajar por la falta de la vacuna para la fiebre amarilla (al igual que le sucedió a sus compañeros del Atlético de Madrid Julián Alvarez y Nahuel Molina).

Por lo tanto, se encamina a ser parte del plantel que Lionel Scaloni llevará a Norteamérica a mitad de 2026 para hacer la defensa del título conseguido el 18 de diciembre del 2022 en el Estadio Icónico de Lusail, en Doha, Qatar. No obstante, el propio Giuliano Simeone explica que no se relaja y evidencia ser consciente de que debe seguir progresando en ciertos aspectos para asegurar su lugar en la nómina que se dará a conocer cerca del mes de mayo.

”Creo que debo mejorar la técnica sobre todo. El golpeo y la definición para hacer más números. Y en eso voy a trabajar en los entrenamientos, mucho, para seguir mejorándolo y poder ser mejor jugador”, expresó el hijo del Cholo Simeone en una conversación que mantuvo con el periódico español Marca.

Además, Giuliano aprovechó la charla para describirse y marcar que no le genera presión los caminos que construyeron tanto su padre como su hermano Giovanni: ”Yo soy un chico que recién arranca. No me gusta mucho comparar entre personas y quiero hacer mi camino como lo dije antes y ser obviamente mejor jugador en cada cosa que se pueda y de ahí en adelante el destino lo dirá”.

En ese mismo sentido, resaltó lo hecho por sus consanguíneos: ”Bueno, él (Diego) jugó mucho, tiene una gran carrera como jugador y ojalá pueda hacer una carrera tanto como la de él como la de mi hermano. La mía recién arranca, creo que llevo dos años en Primera y tengo que seguir mi camino con mucho trabajo, también con humildad, para seguir creciendo y dando paso a paso”.

Para cerrar, Giuliano dejó claro que para pensar en grandes cosas se debe centrar en el partido más próximo que tiene semana tras otra: ”El siguiente reto es entrenar mañana, pensar en el Getafe y en cómo sumar los tres puntos. En seguir mejorando en los entrenamientos y en el día a día con todo lo que se pueda y de ahí ir paso a paso con los pies sobre la tierra y seguir mejorando”.

Los números de Giuliano Simeone en la Selección Argentina

Hasta el momento, Giuliano Simeone suma 361 minutos en la Selección Argentina distribuidos en 9 compromisos (7 por las Eliminatorias y 2 por amistosos). Lo más saliente de su proceso es, sin dudas, el gol que le marcó a Brasil en la goleada de la Albiceleste por 4 a 1 el 26 de marzo del 2025 en el Estadio Monumental.