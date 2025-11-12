Mientras se define el futuro de Julián Álvarez, el argentino que Atlético de Madrid busca tener hasta 2030

A lo largo de las últimas horas, desde Atlético de Madrid empezaron a esclarecer lo que sucederá con el futuro de Julián Álvarez, que desde hace un extenso tiempo aparece en el radar de FC Barcelona. Luego de que Joan Laporta negara que vayan detrás de Lionel Messi, por lo que será el parate de la MLS y por medio de la Ley Beckham, en el elenco rojiblanco apretaron el acelerador para no perder a la Araña.

”Atlético de Madrid y sus principales accionistas, Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group y fondos gestionados por Ares Management, han alcanzado un acuerdo para que Apollo Sports Capital (“ASC”), compañía global de inversión en deporte de Apollo (NYSE: APO), se convierta en el accionista mayoritario de nuestro club”, indicó la institución de la capital española tras las conversaciones que mantenían con la firma estadounidense.

Tras oficializar que tendrán un inversionista para aumentar la calidad de los fichajes y así rodear de la mejor manera al nacido en Calchín, el presidente colchonero se encuentra en plenas negociaciones para extender el contrato de Giuliano Simeone hasta 2030. Si bien el vínculo que tiene actualmente caduca en 2028, desde el cuadro de la capital del país ibérico quieren tenerlo mucho más tiempo.

El deseo del futbolista nacido en Roma, debido a que en 2002 su padre defendía la camiseta de SS Lazio, es continuar en Atlético de Madrid. Por eso mismo, según apuntan desde Marca, la renovación se dará en medio de “este parón de selecciones, reconociendo el gran trabajo realizado por el menor de los Simeone”.

Giuliano Simeone junto a Diego Simeone, su padre y entrenado. (Getty Images)

La actualidad de Giuliano Simeone en Atlético de Madrid

En la presente temporada, Giuliano Simeone lleva un total de 16 encuentros disputados, tres goles y cinco asistencias en 1.224 minutos dentro del campo de juego. Además, desde que debutó con la camiseta de Atlético de Madrid suma 67 partidos, 8 conquistas y 14 pases-gol.

