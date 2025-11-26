Es tendencia:
Otro titular indiscutible en Atlético de Madrid se suma a Llorente como baja para recibir al Inter de Milán por Champions League

El equipo Colchonero llega con ausencias importantes a un duelo clave en el Estadio Metropolitano.

Por Juan Ignacio Portiglia

Atlético de Madrid recibe a Inter de Milán por la Champions League.
© Getty ImagesAtlético de Madrid recibe a Inter de Milán por la Champions League.

Si la baja de Marcos Llorente, uno de los puntos altos del equipo en lo que va de la temporada, ya era motivo suficiente de preocupación en Atlético de Madrid para recibir este miércoles a Inter de Milán por la fase de liga de la Champions League; la ausencia de última hora que se confirmó al darse a conocer hoy la convocatoria de Diego Simeone para el partido sin dudas es un dolor de cabeza para el DT.

Quien no figura entre los futbolistas elegibles para enfrentar al último subcampeón del certamen es Jan Oblak, dueño absoluto del arco Colchonero que viene de hacer historia al conquistar su sexto Trofeo Zamora, por ser el arquero menos goleado de la temporada 2024/2025 en LaLiga de España.

El arquero esloveno había regresado de manera anticipada a Madrid tras sufrir durante el desarrollo de la Fecha FIFA una molestia muscular. Se sometió a pruebas médicas que descartaron una lesión importante pero de todos modos descansó el fin de semana ante Getafe.

Su presencia en el entrenamiento del martes hizo pensar que estaría en condiciones de ser titular hoy ante Inter, pero finalmente será Juan Musso quien tendrá la posibilidad de custodiar el arco Colchonero por segundo partido consecutivo.

Confianza en Musso

El arquero argentino de 31 años viene de dejar su valla invicta en el único partido de la temporada en que tuvo la oportunidad de ser titular, que terminó con triunfo 1-0 sobre Getafe como visitante, el pasado domingo por la decimotercera fecha de LaLiga de España.

Confirmada su presencia para este miércoles, los hinchas no tardaron en respaldarlo y mostrar confianza en las redes sociales, más allá de la lógica sorpresa por la ausencia de Jan Oblak. “Musso ganó la oportunidad de su vida”, escribió uno de ellos. “Confianza plena en Musso”, expresó otro. “Siempre nos quedará Juan Musso”, comentó uno más.

Giuliano se recuperó a tiempo

Otra presencia importante que generaba dudas para este miércoles era la de Giuliano Simeone, quien finalmente pudo dejar atrás las molestias musculares que lo venían aquejando y muy probablemente formará parte de la alineación titular.

