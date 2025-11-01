Es tendencia:
El gesto de Giuliano Simeone que se hizo viral tras el triunfo de Atlético de Madrid ante Sevilla: “Emociona”

El hijo del Cholo fue elegido jugador del partido, acumuló elogios y le hizo soñada la visita al Metropolitano a un fanático.

Por Juan Ignacio Portiglia

El hijo del DT volvió a ser importante en El Colchoner.
© Getty ImagesEl hijo del DT volvió a ser importante en El Colchoner.

Giuliano Simeone volvió a poner el corazón y todo su despliegue físico al servicio de un Atlético de Madrid que sumó una valiosa victoria 3-0 sobre Sevilla en el Estadio Metropolitano para llegar a los 22 puntos y escalar a la cuarta posición de LaLiga.

La pausa que muchas veces le falta al hijo del DT, siempre necesaria para aclarar las ideas, la compensa con la capacidad de generar siempre una jugada más de peligro contra el arco rival. Y así como chocó por demás en el primer tiempo, aceleró y ganó en el complemento para asistir a Thiago Almada en el segundo gol Colchonero, que empezó a liquidar las acciones.

Giuliano se ha metido a los hinchas del Atlético en el bolsillo y además de acumular elogios en las redes sociales este sábado fue también responsable de un gesto que no solo hizo soñada la visita al Metropolitano para un pequeño fanático, sino que además lo volvió viral.

Las cámaras de DAZN captaron el momento en que el jugador que también logró afianzarse en la Selección Argentina se dirigió hacia un hincha que le había pedido su camiseta con un cartel. “Giuliano, muchas gracias por la camiseta. Eres mi ídolo”, le agradeció el niño.

Autor de un gol y dos asistencias en las últimas tres presentaciones del Atlético de Madrid, elegido además como jugador del partido este sábado ante Sevilla, Simeone destaca como uno de los valores más altos del equipo que conduce papá Cholo. Los hinchas no dudaron en premiarlo con una ovación en el estadio y con elogios que lo hicieron tendencia en redes.

Giuliano Simeone acumula elogios en Atlético de Madrid

Muchos fueron los hinchas del Atlético de Madrid que se expresaron en X de acuerdo con la decisión de la organización de premiar a Giuliano Simeone como el mejor jugador de un partido en que aportaron goles Julián Álvarez, Thiago Almada y Antoine Griezmann.

“Emociona mucho ver a Giuliano Simeone dejarse la vida por el escudo del Atlético de Madrid cada partido. Y cada vez está mas fino en las decisiones. Nacido para defender estos colores”, destacó uno de ellos. “Los huevos de Giuliano Simeone no caben en el Metropolitano. Qué jugadorazo”, resaltó otro. “Es una auténtica barbaridad lo rápido que es Giuliano Simeone. MVP de hoy”, lo elevó un tercero. “Giuliano Simeone sigue mejorando día a día. Ya se hizo titular indiscutible, y ahora está aumentando sus números en cada partido: 2 goles y 4 asistencias en los últimos 8. El apellido Simeone va a seguir mucho tiempo”, concluyó uno más.

En síntesis

Giuliano Simeone fue clave en la victoria 3-0 del Atlético de Madrid sobre Sevilla en LaLiga.

El Atlético de Madrid alcanzó los 22 puntos y ascendió a la cuarta posición de LaLiga.

Giuliano Simeone lleva un gol y dos asistencias en las últimas tres presentaciones con el Atlético de Madrid.

