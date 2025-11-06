El refuerzo por el que Atlético de Madrid gastó 22 millones y no logra convencer a Simeone

Atlético de Madrid desembolsó más de 175 millones de euros para jerarquizar el plantel que conduce Diego Simeone con un total de ocho refuerzos, incluidos los argentinos Nicolás González y Thiago Almada. Pero no todos han alcanzado el nivel esperado en un inicio de temporada que ha sido irregular para El Colchonero.

Entre los fichajes más recientes, uno que no tardó en tener oportunidades pero no ha logrado convencer al DT es Giacomo Raspadori, internacional con la Selección de Italia que llegó procedente de Napoli para ofrecer a Julián Álvarez una conexión de ataque diferente de la que puede tener con Alexander Sorloth, pero que de momento no logra justificar los 22 millones de euros que se pagaron por él.

Las tres victorias consecutivas, ante Betis, Sevilla y Union Saint Gilloise, que mejoraron la posición del Atlético tanto en LaLiga como en Champions League, de hecho, requirieron de un aporte prácticamente nulo del italiano, quien solo ingresó cuatro minutos ante los del Nervión.

Esto no quiere decir, sin embargo, que Simeone no le haya dado previamente oportunidades de mostrar su valía, porque ya son nueve los partidos oficiales que acumula en la temporada. Siete fueron por LaLiga, donde todavía no se estrenó como goleador; y dos por Champions League, competencia en la que al menos registró una asistencia en la derrota ante Liverpool y su único tanto como Colchonero en la victoria sobre Eintracht Frankfurt.

Raspadori marcó ante Eintracht Frankfurt su único gol con Atlético de Madrid. (Getty).

La progresiva pérdida de minutos hizo que en el último mes Raspadori acumule nada más que 12 en 6 partidos; lo que evidencia que es un futbolista del que el entrenador ha decidido prescindir. Si bien es poco probable que pudiera darse una salida en el mercado de mitad de temporada, deberá cambiar considerablemente su situación actual para que tenga chances de mantenerse en el plantel el próximo curso.

Publicidad

Publicidad

Una inversión que de momento no da frutos

Giacomo Raspadori fue el cuarto fichaje más costoso en que incurrió Atlético de Madrid en el último mercado, costándole 22 millones de euros. Entre sus gastos más importantes, el club también pagó 42 millones por Álex Baena, 26 por David Hancko y 24 por Johnny Cardoso.

ver también Un referente del Atlético de Madrid blanqueó la relación de Diego Simeone con Giuliano

Este último, internacional por Estados Unidos, tampoco ha podido hacer todavía el aporte que se esperaba a causa de una lesión de tobillo que lo tiene inactivo desde mediados de septiembre y de la que está terminando de recuperarse. En su caso, sin embargo, Simeone tiene mucha confianza en que se volverá importante una vez que vuelva a agarrar ritmo de partidos.

En síntesis

El Atlético de Madrid invirtió más de 175 millones de euros en ocho refuerzos.

Giacomo Raspadori, internacional italiano, costó 22 millones de euros al Atlético de Madrid.

Raspadori ha jugado nueve partidos oficiales: siete en LaLiga y dos en Champions League, con un gol.

Publicidad