Es tendencia:
logotipo del encabezado
MERCADO DE PASES

La situación de Paulo Dybala en Roma que ilusiona a los hinchas de Boca para 2026

La Joya atraviesa la última temporada de su contrato con la Loba y en Brandsen 805 lo esperan con los brazos abiertos para cumplir su sueño.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Paulo Dybala, volante de Roma.
© GettyPaulo Dybala, volante de Roma.

Mientras Boca Juniors afronta la etapa final del Torneo Clausura 2025 con la chance de sumar una nueva estrella, el mercado de pases asoma en el horizonte. El club de la Ribera volverá a la Copa Libertadores el próximo año y buscará tener un plantel a la altura del desafío.

El regreso de Leandro Paredes jerarquizó al equipo de Claudio Úbeda, pero los hinchas sueñan con que la vuelta del campeón del mundo atraiga la llegada de Paulo Dybala. La Joya es confesa hincha de Boca y está ante una gran oportunidad para ponerse la azul y oro el próximo año.

Lo cierto es que el surgido de Instituto atraviesa la última temporada de su contrato con Roma, por lo que quedaría libre a mediados de 2026 de no renovar su vínculo. Incluso, podría firmar con cualquier equipo el 1 de enero, por tratarse del último semestre del acuerdo.

Aunque circuló en las últimas horas una versión de que Dybala buscaría rescindir su contrato para marcharse libre en las próximas semanas, desde Italia reportan que hay cautela por parte del club de la capital italiana.

Paulo Dybala en Roma. (Foto: Getty)

Paulo Dybala en Roma. (Foto: Getty)

Según el medio Romaforever, la intención de los directivos de la Loba es frenar la renovación del argentino por la inconsistencia que mostró en la última campaña por sus recurrentes lesiones. No avanzarán con la extensión de su vínculo y escucharán ofertas en enero.

Publicidad

Sin embargo, saben que es complicado que otro equipo se acerque al salario de Dybala por la mencionada situación, a excepción de los clubes de Arabia Saudita, a quienes ya rechazó la Joya. Así, la intención del futbolista será crucial para su futuro, teniendo en cuenta que tendrá libertad de acción en 2026.

Los jugadores de Boca que podrían jugar el Mundial 2026

ver también

Los jugadores de Boca que podrían jugar el Mundial 2026

DATOS CLAVE

  • Paulo Dybala finaliza contrato con Roma en 2026 y podría negociar libre desde el 1 de enero.
  • Roma frenó la renovación por lesiones recurrentes y escuchará ofertas en el próximo mercado.
  • Boca Juniors sueña con su fichaje tras el regreso de Leandro Paredes al equipo.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca"

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
Boca hoy: Ander Herrera es duda vs. Racing, el padre de Paredes habló de Dybala y más
Boca Juniors

Boca hoy: Ander Herrera es duda vs. Racing, el padre de Paredes habló de Dybala y más

La nueva revelación del padre de Paredes sobre el posible arribo de Dybala a Boca
Boca Juniors

La nueva revelación del padre de Paredes sobre el posible arribo de Dybala a Boca

Paredes explicó la situación de Paulo Dybala y su posible llegada a Boca: "Hay que estar tranquilos"
Boca Juniors

Paredes explicó la situación de Paulo Dybala y su posible llegada a Boca: "Hay que estar tranquilos"

Colapinto consiguió un imponente logro que solo comparte con Russell en la Fórmula 1
FÓRMULA 1

Colapinto consiguió un imponente logro que solo comparte con Russell en la Fórmula 1

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo