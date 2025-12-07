La situación de Paulo Dybala en Roma que ilusiona a los hinchas de Boca para 2026

Mientras Boca Juniors afronta la etapa final del Torneo Clausura 2025 con la chance de sumar una nueva estrella, el mercado de pases asoma en el horizonte. El club de la Ribera volverá a la Copa Libertadores el próximo año y buscará tener un plantel a la altura del desafío.

El regreso de Leandro Paredes jerarquizó al equipo de Claudio Úbeda, pero los hinchas sueñan con que la vuelta del campeón del mundo atraiga la llegada de Paulo Dybala. La Joya es confesa hincha de Boca y está ante una gran oportunidad para ponerse la azul y oro el próximo año.

Lo cierto es que el surgido de Instituto atraviesa la última temporada de su contrato con Roma, por lo que quedaría libre a mediados de 2026 de no renovar su vínculo. Incluso, podría firmar con cualquier equipo el 1 de enero, por tratarse del último semestre del acuerdo.

Aunque circuló en las últimas horas una versión de que Dybala buscaría rescindir su contrato para marcharse libre en las próximas semanas, desde Italia reportan que hay cautela por parte del club de la capital italiana.

Paulo Dybala en Roma. (Foto: Getty)

Según el medio Romaforever, la intención de los directivos de la Loba es frenar la renovación del argentino por la inconsistencia que mostró en la última campaña por sus recurrentes lesiones. No avanzarán con la extensión de su vínculo y escucharán ofertas en enero.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, saben que es complicado que otro equipo se acerque al salario de Dybala por la mencionada situación, a excepción de los clubes de Arabia Saudita, a quienes ya rechazó la Joya. Así, la intención del futbolista será crucial para su futuro, teniendo en cuenta que tendrá libertad de acción en 2026.

ver también Los jugadores de Boca que podrían jugar el Mundial 2026

DATOS CLAVE