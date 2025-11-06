Es tendencia:
Un referente del Atlético de Madrid blanqueó la relación de Diego Simeone con Giuliano

Josema Giménez contó cómo ven puertas adentro el vínculo entre el Cholo y su hijo.

Por Germán Carrara

Josema Giménez dijo que Diego Simeone trata a Giuliano Simeone como a cualquier otro jugador del Atlético de Madrid.
En España no tardó en aparecer la crítica cuando Diego Simeone incluyó a su hijo Giuliano al plantel profesional del Atlético de Madrid, luego de lo que fue su participación con la Selección Argentina Sub 23 en el Torneo Masculino de Fútbol de los Juegos Olímpicos de París (fue de lo más destacado de aquel equipo dirigido por Javier Mascherano).

En resumidas cuentas, se lo apuntaba al Cholo con que contaba con el futbolista que había estado a préstamo temporadas antes en el Real Zaragoza y en el Deportivo Alavés por el solo hecho de portar su mismo apellido. No obstante, rápidamente se disiparon los comentarios cuando empezó a mostrar sus condiciones para, incluso, ser titular.

De hecho, tras su irrupción en el once del Atlético de Madrid recibió el llamado de Lionel Scaloni para la Selección Argentina. Y en ese sentido, Giuliano Simeone (que le marcó un gol a Brasil en la histórica goleada 4 a 1 en Buenos Aires) se perfila para ser parte del plantel que irá a la Copa de Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Al respecto de lo que es esta relación profesional entre padre e hijo, el que compartió detalles fue José María Giménez, defensor y referente del Atleti, en conversación con varios medios luego de la victoria sobre el Union Saint-Gilloise. ”Se hizo eco también por ser hijo de, pero en el vestuario no le habla como si fuera su hijo. A nosotros nunca nos pareció que le hable como si fuera su hijo”, expresó el Charrúa.

En esa misma dirección, el zaguero de 30 años sentenció: ”En el vestuario y en la cancha es uno más y Giuliano (Simeone) entrena también como uno más”.

Atlético de Madrid dejó atrás su victoria ante el Union Saint-Gilloise por la UEFA Champions League para ya enfocarse en su compromiso por la fecha 12 de LaLiga con el Levante en el Estadio Metropolitano este sábado 8 de noviembre. El Colchonero, cuarto en la tabla de posiciones con 22 unidades, precisa ganar para acortar la distancia con el Real Madrid (enfrentará al Rayo Vallecano), líder con 30 puntos.

