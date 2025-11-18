El regreso que amenaza con relegar a Lo Celso a meses del Mundial y la respuesta de Betis a los primeros interesados en su fichaje

Aunque Giovani Lo Celso formó parte del proceso de Lionel Scaloni en la Selección Argentina desde los inicios, integrando los planteles que consiguieron el tercer puesto en la Copa América de 2019 y el título que rompió la maldición en 2021, además de coronar también con el bicampeonato conquistado el año pasado en Estados Unidos, no ostenta el status de campeón del mundo producto de una lesión que lo marginó del certamen días antes que el DT cerrara la lista para viajar a Qatar.

No es una sorpresa, entonces, que entre los históricos de La Scaloneta al actual jugador del Betis le haga especial ilusión ser parte del plantel que se embarcará en la defensa del título el próximo año, en la Copa del Mundo que tendrá a Estados Unidos, México y Canadá como sedes.

Sin terminar de sacar provecho a su última presentación con la Selección Argentina ante Angola, partido amistoso en el que no logró hacer pesar su presencia en la elaboración de juego, los meses previos al Mundial podrían complicarse para el jugador surgido de Rosario Central a causa de un regreso muy esperado en su equipo.

Más allá de haber tenido un buen inicio de temporada con Betis, con aporte de dos goles y dos asistencias en 15 partidos disputados, la inminente vuelta de Isco tras recuperarse de una lesión no solo podría quitarle protagonismo en la zona de gestación, sino incluso relegarlo al banco de suplentes en más de un partido. Así lo planteó el portal Estadio Deportivo, apuntando que sería el “sacrificado por Pellegrini” para hacer lugar al ídolo sin retocar un dibujo que ha funcionado de mitad de cancha en adelante, con Antony, Abde, Amrabat y Fornals.

¿Lo Celso o Isco? En la alineación de Betis solo habría lugar para uno de los dos. (Getty).

Perder regularidad en los meses previos al Mundial de 2026 podría incluso conspirar contra su presencia en la lista definitiva de convocados. Está claro que Lionel Scaloni confía plenamente en él, pero también que hay una importante camada de jóvenes futbolistas pidiendo pista en roles similares que le exigirán mostrarse en su mejor nivel durante la segunda mitad de la temporada europea.

Ya aparecieron pretendientes

Atentos a que el rol de Giovani Lo Celso en Betis podría cambiar con el regreso de Isco, hubo clubes que ya hicieron averiguaciones sobre las condiciones para su fichaje, una opción que podría venir bien al argentino en caso de perder continuidad.

Aunque desde Estadio Deportivo no se dio a conocer el nombre de esos pretendientes, sí se avanzó la respuesta concreta del club español sobre el futuro del jugador: “Lo Celso no se vende”.

