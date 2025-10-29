El enorme gesto de un jugador de la Selección Argentina: se ausentó en su equipo para vacunarse y estar a disposición de Scaloni

Se terminó la competencia oficial para la Selección Argentina, que ahora tendrá que afrontar un último amistoso en África frente a su par de Angola, donde los dirigidos por Lionel Scaloni seguirán preparándose para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Para este compromiso, que se disputará en Luanda, es obligatorio que las personas que ingresen a la capital angoleña estén vacunados contra la fiebre amarilla, como así también se recomienda tener al día el calendario de vacunación de rutina, incluyendo vacunas contra el tétanos, difteria y polio.

Cabe destacar que el Gobierno Nacional de Angola recomienda otras vacunas como son las de hepatitis A, hepatitis B y fiebre tifoidea, en especial si se visitan zonas con saneamiento muy limitado. A raíz de ello, Giovani Lo Celso faltó al entrenamiento de Real Betis.

Por esta ausencia, desde España confirman que ni siquiera formará parte de la convocatoria para afrontar el partido correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey, donde tendrán que visitar, este jueves 30 de octubre, a Atlético Palma del Río en el Estadio Sergio León.

Gio Lo Celso festejando su gol ante Venezuela. (Getty Images)

Dónde y cuándo se juega el amistoso entre la Selección Argentina y Angola

El partido se disputará el viernes 14 de noviembre en Luanda, la capital de Angola. El compromiso todavía no tiene horario definido, pero un factor a tener en cuenta es que el país africano tiene 4 horas más que Argentina. Por ende, es probable que el amistoso se juegue por la noche angoleña y tarde argentina.

Publicidad

Publicidad

La comparación de otros seleccionados y sus amistosos

Uno de los principales motivos por los que hubo reclamos en las redes sociales, es que Argentina solo juega con países de menor jerarquía. Solo para dar dos ejemplos rápidos, Brasil se enfrentará a Senegal y Túnez, ambos clasificados a la próxima Copa del Mundo 2026. Por otro lado, Bolivia mide fuerzas contra Japón y Corea del Sur, dos de las principales potencias del continente asiático.

ver también La Finalissima entre Argentina y España tendrá un detalle adicional que no estaba previsto

ver también Revelan el rol clave de Chiqui Tapia para que FIFA acepte más partidos en Argentina, Paraguay y Uruguay en el Mundial 2030: “Estamos trabajando”

DATOS CLAVE