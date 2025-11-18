Está todo dado para que en las próximas horas se confirme la Finalissima, el partido que Conmebol y UEFA establecieron para que se enfrenten los campeones de la Copa América y de la Eurocopa de las ediciones 2021, 2024 y 2028 (en principio, en la reunión que mantuvieron en Londres en 2021, se comprometieron para llevar a cabo 3 ejemplares).

Solo resta esperar el resultado de la Selección de España frente a Turquía por la última jornada de las Eliminatorias europeas. De igual modo, los otomanos deberían ganar por 7 goles de diferencia para arrebatarle a la Roja el cupo directo para la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, lo que provocaría, a su vez, que los dirigidos por Luis De La Fuente se bajen del duelo con Argentina para enfocarse en el Repechaje, escenario hipotético y prácticamente imposible.

Por lo tanto, todas las partes involucradas ya se vienen preparando desde hace rato para la cita que enfrentará a los vigentes campeones continentales. De modo tal que UEFA, Conmebol, AFA y la RFEF (federación española) ya recibieron la oferta del CEO del Comité Organizador Local de eventos deportivos de Qatar para que el encuentro se desarrolle en el Estadio Lusail de Doha entre el 27 y 28 de marzo.

Y en ese mismo sentido, Diario AS adelantó este 18 de noviembre que el plan de Luis De La Fuente, estratega de la Selección de España, es el de llevar al duelo con el combinado encabezado por Lionel Scaloni los 26 -en principio ese sería el número- futbolistas (salvo algún contratiempo) que pretende convocar para la Copa del Mundo 2026.

En definitiva, lo mismo que dijo Scaloni que buscará hacer para la fecha FIFA de marzo, por eso las pruebas que realizó durante septiembre (con las dos últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas), octubre y noviembre, con jugadores que nunca habían sido citados, todo en pos de llegar a la primera convocatoria del 2026 con el plantel con el que desea contar para la defensa del título en Norteamérica.

Argentina y España jugarían la Finalissima con camisetas suplentes

La Finalissima que Argentina y España jugarían entre el 27 y 28 de marzo en el Estadio Lusail de Doha, Qatar, tendría una particularidad principal. Como ambas son vestidas por la misma marca, aprovecharían el duelo en cuestión para promocionar sus prendas alternativas. Es decir, la Albiceleste luciría de negro y la Roja de blanco.

