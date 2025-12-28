Las dos preocupaciones del Dibu Martínez sobre el final del 2025

El Aston Villa del Dibu Martínez viene con una racha impresionante. Suma 11 triunfos consecutivos, entre ellos, al Arsenal, al Manchester United y al Chelsea, todos por el marcador de 2 a 1. De esta forma, logró ubicarse en el tercer escalón de la tabla de posiciones de la Premier League a tan solo tres unidades del líder, que son los Gunners de Mikel Arteta (y de su colaborador Gabriel Heinze).

Y justamente, luego del choque mencionado anteriormente que tuvo lugar el pasado 6 de diciembre en el Villa Park, el elenco del arquero de la Selección Argentina se volverá a ver las caras con el Arsenal, en un partido que será trascendental para la pelea del título de la liga inglesa (además, los de Unai Emery podrían acabar el 2025 en lo más alto de la clasificación).

No obstante, para su visita al Emirates Stadium, no podrán contar con dos de sus principales figuras. Se trata tanto de Boubacar Kamara (mediocampista por derecha) y de Matty Cash (lateral por la misma banda), ambos amonestados frente al Chelsea y por acumulación deberán cumplir una fecha de suspensión este martes 30 de diciembre.

Con este panorama, los nombres que surgen para ocupar los lugares que quedarán vacantes en el once inicial que conformará el entrenador español Unai Emery para el compromiso de la fecha 19 de la Pemier League son: Andrés García (lateral) y Amadou Onana (pivote, pero que se puede proyectar como volante por derecha).

La seguidilla de 11 partidos ganados por el Aston Villa

Tras su victoria 2-1 ante el Chelsea este sábado 27 de diciembre de 2025 (goles de Ollie Watkins en dos ocasiones y Joao Pedro), el Aston Villa de Unai Emery ha alcanzado las 11 victorias consecutivas, contando sus partidos en Premier League y en la Fase de Liga de la UEFA Europa League. De esta manera, igualó el récord histórico del club, una marca que no se lograba desde hace 111 años (establecida originalmente en 1897 y repetida en 1914).

Los partidos con los que logró esta marca fueron:

Chelsea 1 – 2 Aston Villa Aston Villa 2 – 1 Manchester United West Ham 2 – 3 Aston Villa Aston Villa 2 – 1 Basel Aston Villa 2 – 1 Arsenal Brighton 3 – 4 Aston Villa Aston Villa 1 – 0 Wolverhampton Aston Villa 2 – 1 Young Boys Leeds United 1 – 2 Aston Villa Aston Villa 4 – 0 Bournemouth Aston Villa 2 – 0 Macabi Tel Aviv

