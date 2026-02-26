Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Europeo

En Almería se ilusionan con sumar a Cristiano Ronaldo como refuerzo: “Sería extraordinario”

El propio entrenador le abrió las puertas si quiere seguir jugando profesionalmente una vez que finalice su vínculo con Al Nassr.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
El portugués se convirtió en accionista del Almería y hay ilusión en sumarlo también como jugador.
© Getty ImagesEl portugués se convirtió en accionista del Almería y hay ilusión en sumarlo también como jugador.

Cristiano Ronaldo adquirió el 25 por ciento de las acciones de la Unión Deportiva Almería, equipo que marcha en la tercera posición de la Segunda División de España y se ilusiona con poder volver a jugar en LaLiga a partir de la próxima temporada.

Desde el propio club confirmaron este jueves el desembarco del astro portugués, que a sus 41 años continúa activo en Al Nassr de Arabia Saudita y en carrera por llegar a sus mil goles como profesional. “Desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo”, expresó el ex Real Madrid.

Claro que cuando la noticia le fue transmitida al entrenador del equipo, Rubi, no pudo evitar ilusionarse con la posibilidad de que también haga esa contribución en el terreno de juego del Almería Stadium antes que llegue el momento de su retiro.

Cristiano hizo su primer gran movimiento como inversor en el fútbol de España.

Cristiano hizo su primer gran movimiento como inversor en el fútbol de España.

“Si puede llegar a defender nuestra camiseta es una pregunta para él, claramente. Pero claro que para nosotros sería algo extraordinario y muy bonito. Este es su club ahora y si quisiera seguir jugando creo que el entrenador que sea que esté aquí para ese momento lo recibirá con los brazos abiertos”, manifestó el DT.

En la actualidad, Almería cuenta con cuatro futbolistas portugueses dentro de su plantel. Nelson Monte, defensor que llegó desde el Málaga; Luis Martins, surgido de Benfica y con pasado reciente en la MLS; André Horta, que se encuentra cedido por el Olimpiakos de Grecia; y Gui Borges Guede, formado en las inferiores del Vitória Guimaraes.

Publicidad
Oficial: Cristiano Ronaldo es nuevo dueño de un club de segunda división de España

ver también

Oficial: Cristiano Ronaldo es nuevo dueño de un club de segunda división de España

La bienvenida de Rubi a Cristiano

Aunque de momento tenga que conformarse con que solo sea como accionista, Rubi ya dio a Cristiano Ronaldo la bienvenida al Almería y explicó la importancia de su desembarco. “Por nuestra parte, claro, estamos muy contentos. Le doy la bienvenida. Creo que es una gran noticia. Personas como él, con un conocimiento absoluto del deporte y el fútbol, ​​pueden ayudar a nuestro club. Es una noticia muy emocionante para todo el club, la ciudad y la provincia”, manifestó.

Data clave

  • Cristiano Ronaldo adquirió el 25 por ciento de las acciones de la Unión Deportiva Almería.
  • El astro portugués de 41 años actualmente continúa activo en el club Al Nassr.
  • La UD Almería ocupa la tercera posición de la Segunda División de España actualmente.
Juan Ignacio Portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Coudet tiene todo lo necesario para que los hinchas de River se olviden rápidamente de Gallardo

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

Lee también
Racing vs. Independiente Rivadavia: minuto a minuto
Fútbol Argentino

Racing vs. Independiente Rivadavia: minuto a minuto

El sentido posteo de D'Onofrio por la salida de Gallardo de River
River Plate

El sentido posteo de D'Onofrio por la salida de Gallardo de River

Larrondo habló del fin de ciclo de Gallardo y dijo qué le puede dar Coudet a River: “Loco lindo”
River Plate

Larrondo habló del fin de ciclo de Gallardo y dijo qué le puede dar Coudet a River: “Loco lindo”

El guiño del Colo Barco a Boca: “La Bombonera es una locura, se extraña”
Boca Juniors

El guiño del Colo Barco a Boca: “La Bombonera es una locura, se extraña”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo