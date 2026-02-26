Cristiano Ronaldo adquirió el 25 por ciento de las acciones de la Unión Deportiva Almería, equipo que marcha en la tercera posición de la Segunda División de España y se ilusiona con poder volver a jugar en LaLiga a partir de la próxima temporada.

Desde el propio club confirmaron este jueves el desembarco del astro portugués, que a sus 41 años continúa activo en Al Nassr de Arabia Saudita y en carrera por llegar a sus mil goles como profesional. “Desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo”, expresó el ex Real Madrid.

Claro que cuando la noticia le fue transmitida al entrenador del equipo, Rubi, no pudo evitar ilusionarse con la posibilidad de que también haga esa contribución en el terreno de juego del Almería Stadium antes que llegue el momento de su retiro.

Cristiano hizo su primer gran movimiento como inversor en el fútbol de España.

“Si puede llegar a defender nuestra camiseta es una pregunta para él, claramente. Pero claro que para nosotros sería algo extraordinario y muy bonito. Este es su club ahora y si quisiera seguir jugando creo que el entrenador que sea que esté aquí para ese momento lo recibirá con los brazos abiertos”, manifestó el DT.

En la actualidad, Almería cuenta con cuatro futbolistas portugueses dentro de su plantel. Nelson Monte, defensor que llegó desde el Málaga; Luis Martins, surgido de Benfica y con pasado reciente en la MLS; André Horta, que se encuentra cedido por el Olimpiakos de Grecia; y Gui Borges Guede, formado en las inferiores del Vitória Guimaraes.

La bienvenida de Rubi a Cristiano

Aunque de momento tenga que conformarse con que solo sea como accionista, Rubi ya dio a Cristiano Ronaldo la bienvenida al Almería y explicó la importancia de su desembarco. “Por nuestra parte, claro, estamos muy contentos. Le doy la bienvenida. Creo que es una gran noticia. Personas como él, con un conocimiento absoluto del deporte y el fútbol, ​​pueden ayudar a nuestro club. Es una noticia muy emocionante para todo el club, la ciudad y la provincia”, manifestó.

