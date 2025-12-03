Es capitán del equipo, pelea el puesto con Joaquín Panichelli y fue suspendido por Racing de Estrasburgo

El Racing de Estrasburgo en el que militan los argentinos Joaquín Panichelli y Valentín Barco, que quedó fuera de los puestos de clasificación a competiciones europeas tras dos derrotas consecutivas en la Ligue 1, decidió sancionar a uno de los futbolistas más importantes de su plantel por declaraciones recientes que no fueron bien recibidas.

Se trata de Emanuel Emegha, delantero neerlandés de 22 años que es uno de los capitanes del equipo y que muchas veces ha competido por el centro del ataque con Panichelli en la alineación titular, así como otras veces le ha tocado a ambos compartir cancha. El castigo interno implicará para él perderse el duelo de este sábado ante Toulouse.

La primera de las declaraciones del jugador que incomodó fue la referencia que había hecho tras la victoria 2-0 sobre Lille, el pasado 9 de noviembre, adjudicando malos resultados anteriores a su ausencia. “Contra el Mónaco no estuve (derrota 3-2), contra el París no estuve (empate 3-3) y contra el Lille sí estuve. Eso es todo”, había dicho.

Si bien también se dijo que su anuncio de que iba a jugar en Chelsea en 2026 había generado malestar, todos los reportes que llegan desde Francia indican que la sanción que impuso el club tiene que ver con esas otras declaraciones que fueron consideradas contrarias a “los valores, expectativas y normas del club”.

El castigo, sin embargo, no tomó por sorpresa a Emegha sino que más bien fue el resultado de una reunión que mantuvo con el presidente Marc Keller, el entrenador Liam Rosenior y el nuevo director deportivo David Weir calificada como “constructiva” por el portal AlsaSports, en que el delantero asumió su responsabilidad y aceptó la sanción con retardo.

El descargo de Emegha

Poco después que Racing de Estrasburgo comunicara la medida disciplinaria, el propio Emanuel Emegha hizo un descargo en redes sociales. “Cometí errores y sé que aún tengo mucho que aprender. Quiero dejar claro que nunca quise hacer daño a nadie. Desde que llegué aquí con 19 años, siempre lo he dado todo por el Estrasburgo y estoy orgulloso de llevar el brazalete”, escribió en Instagram.

