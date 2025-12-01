Paso atrás de Joaquín Panichelli tras su citación a la Selección Argentina

El nombre de Joaquín Panichelli para la convocatoria de la Selección Argentina en la fecha FIFA de noviembre se imponía solo, al exhibir 10 goles en tan solo 15 partidos con el Racing de Estrasburgo en lo que iba de la temporada 2025/2026, entre sus compromisos por la Ligue 1 de Francia y por la Fase de Liga de la UEFA Conference League.

Incluso, llegó a presentarse, en la concentración que el staff de la Scaloneta diseñó en la ciudad española de Alicante, como el quinto máximo artillero de Europa del curso 25/26, hasta ese entonces. Sin embargo, tras participar unos minutos en el amistoso contra Angola en el Estadio 11 de Noviembre de Luanda, sus números sufrieron un leve retroceso.

Es que desde que fue citado a la Selección Argentina para la visita a África no volvió a convertir. Encima, su equipo, en el que comparte plantel con Valentín Barco, padeció la falta de su capacidad goleadora, puesto que perdió en sus dos partidos más recientes por la Ligue 1: caída 1 a 0 con el Lens y derrota 2 a 1 con el Stade Brestois.

En donde sí gano fue por la Conference League, 2 a 1 al Crystal Palace, pero en ese encuentro Joaquín Panichelli tampoco pudo hacer su aporte, de modo tal que cayó al décimo lugar de la clasificación de los goleadores de las 5 principales ligas europeas (además de la francesa se computa la Premier League de Inglaterra, la Serie A, LaLiga y la Bundesliga de Alemania).

Joaquín Panichelli buscará romper su pequeña mala racha ante Toulouse

El delantero cordobés de 23 años intentará cortar con la sequía este sábado 6 de diciembre en el duelo que el Racing de Estrasburgo debe encarar en condición de visitante por la fecha 15 de la Ligue 1 contra el Toulouse, duelo que, por cierto, medirá al 8vo con el 9no de la tabla de posiciones.

Lautaro Martínez y Julián Alvarez igualaron las cifras de Joaquín Panichelli

ver también ¿Debe quitárselas? FIFA desmiente a Uruguay por sus estrellas de cara al Mundial 2026

ver también Argentina y Estados Unidos, candidatos para organizar la Copa América 2028

Joaquín Panichelli se estancó en 10 goles sobre 18 partidos. De esta manera, le dio la oportunidad a Julián Alvarez y a Lautaro Martínez para que lo equiparen. La Araña le marcó uno al Inter de Milán por la UEFA Champions League, mientras que el Toro le convirtió en dos ocasiones al Pisa por la Serie A.

Publicidad

Publicidad

Así, los tres exhiben 10 anotaciones, ocupando los últimos tres puestos del Top 10 de una clasificación que lidera Harry Kane con 24 gritos en 20 presencias y que expone a Kylian Mbappé como escolta con 23 en 19.

En síntesis