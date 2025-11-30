Franco Mastantuono, en apenas un año y medio debutó en la primera división del Fútbol Argentino con la camiseta de River, hizo su estreno en la Selección Argentina compartiendo campo de juego con Lionel Messi y fue transferido al Real Madrid con el que ya suma 12 partidos, 9 por LaLiga y 3 por la UEFA Champions League.

Claro, semejante estadística y ritmo acelerado hace olvidar que se trata de un joven de apenas 18 años y poco más de tres meses. Por eso los comentarios en redes sociales de algunos hinchas del Merengue que esperan algo más de su parte con sus producciones en los compromisos del equipo que comanda Xabi Alonso.

Y ante este aluvión de situaciones y exposición global, el que intentó meterle un freno fue Javier Saviola, quien también tuvo un debut temprano en River, en su caso con 16 años (el 18 de octubre de 1998 contra Gimnasia y Esgrima de Jujuy, partido en el que marcó un gol), y que además vistió tanto la camiseta del Real Madrid como del Barcelona.

“A Franco Mastantuono lo veo muy bien. La gente todavía no lo ve como jugador. Se le está poniendo muchísima presión, lo comparan con Lamine Yamal. También el hecho de que Leo (Messi) se vaya dentro de muy poco le mete presión en la Selección Argentina”, opinó el Conejito, que registra 11 goles y 7 asistencias en 40 encuentros con el combinado albiceleste mayor.

En esa misma línea, aprovechando la conversación que mantuvo con DSports Radio, Saviola respaldó al oriundo de Azul tanto por sus virtudes personales como por lo que ya demostró dentro de la cancha: ”Lo veo maduro para la edad que tiene. Futbolísticamente, lo veo muy bien, pero hay que ir de a poco”.

El paso de Javier Saviola por LaLiga de España

Javier Saviola arribó a LaLiga de España en 2001 para sumarse al FC Barcelona de Louis Van Gaal. En el Blaugrana estiró su estancia hasta el 2004, periodo en el que asentó 19 goles en 46 compromisos. En la temporada 2005/2006 vistió la camiseta del Sevilla (15 goles en 42 partidos) y después retorno al Barça para la campaña 2006/2007, en la que añadió 12 anotaciones en 26 presencias.

Y al curso siguiente cruzó de vereda. En el Real Madrid jugó entre mediados del 2006 y agosto de 2008, ciclo en el que firmó en su estadística 5 gritos en 31 cotejos. Ya en la campaña 2012/2013 luciría los colores de Málaga, en donde recolectó 9 tantos sobre 37 juegos. Esa fue su última experiencia en el país de la Península Ibérica.