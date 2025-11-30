Lionel Messi buscará desquitarse en la Final de la MLS del mayor verdugo de su carrera

El Inter Miami de Lionel Messi pasó por arriba al New York City FC en el Chase Stadium este sábado 29 de noviembre. Lo venció 5 a 1 (tres goles de Tadeo Allende, uno de Mateo Silvetti y otro de Telasco Segovia) y de esa manera se coronó campeón de la Conferencia Este de la Major League Soccer 2025.

Ahora, los comandados por Javier Mascherano buscarán proclamarse como ganadores de la liga estadounidense frente a Vancouver Whitecaps, el ganador de la Conferencia Oeste, en una definición que se llevará a cabo este sábado 6 de diciembre en el recinto en el que las Garzas hacen habitualmente de local, ubicado en la zona de Fort Lauderdale.

Por lo tanto, Lionel Messi se encuentra ante la oportunidad -quizás la última-para tomarse revancha de Thomas Muller, sin dudas el máximo villano de su exitosa carrera. Es que el alemán fue artífice de tres de las derrotas más significativas en el camino de la Pulga en el fútbol.

El 4 a 0 y el 1 a 0 de los teutones sobre la Selección Argentina en los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de Sudáfrica y en la Final de Mundial de Brasil 2014 y el histórico 8 a 2 que el Bayern Munich le propinó en el Camp Nou al Barcelona por los Cuartos de Final de la UEFA Champions League 2019/2020.

Asimismo, el historial de enfrentamientos entre ambos le da altamente favorable a Thomas Muller. En total, entre duelos por selecciones y por clubes (con Lionel Messi vistiendo tanto la camiseta del Blaugrana como del París Saint-Germain) se enfrentaron en 10 ocasiones, de las cuales 7 fueron victorias del actual delantero del elenco canadiense y 3 para el vigente jugador del Inter Miami.

Thomas Muller ya palpita el duelo con el Inter Miami por la Final de la MLS 2025

“No es Messi contra Thomas Müller, es Miami contra Whitecaps”, dijo en primera instancia el delantero de 36 años en conversación con Apple TV. Asimismo, puntualmente sobre su rival, agregó: “Quizás ellos dependen un poco más de él de lo que este equipo depende de mí, porque somos un grupo tan bueno… ¿Entienden lo que digo, no?”.

Por otro lado, en la misma charla, resaltó su admiración por el rosarino: ”Disfruto de ver a Messi jugar, pienso que Miami es un equipo realmente fuerte. Vimos que derrotó a New York en una forma muy fuerte. Es una gran final. Es una final que deseaba. Creo que es importante para todo el mundo”.

Además, destacó la atención que seguramente acaparará en el mundo la Final de la MLS por contar con la presencia de Leo: “Lo bueno no es solo jugar contra el mejor jugador que jugó nuestro deporte y que sigue haciéndolo, sino que, creo, cuando tienes un duelo como este, más gente te ve. El partido cobra más importancia”.

Y cerró: “Es una final de la MLS Cup. Pero si se juega con estos grandes jugadores y nombres del fútbol mundial, entonces es un poco más emocionante para más gente en el mundo. Así que es una situación perfecta para todos los involucrados”.

