En España le sugieren una nueva alternativa a la Selección Argentina para el Mundial 2026

Juan Musso fue de lo más destacado para los medios españoles en el duelo que el Atlético de Madrid le ganó al Inter de Milán por la Champions League.

Por Germán Carrara

Para los medios españoles Juan Musso fue de los puntos más altos en la victoria del Atlético de Madrid vs. Inter de Milán.
Juan Musso sabe que desde que llegó al Atlético de Madrid no le queda otra más que moverse a las sombras de Jan Oblak, el experimentado arquero de gran nivel que hace más de 10 años se hace cargo de custodiar la valla del conjunto colchonero. Por eso, como es ídolo del club de la capital española, el ex Racing tiene claro que solo tomará el protagonismo cuando el esloveno padezca algún percance o cuando Diego Simeone pretenda rotar dentro de un calendario ajetreado (habitualmente es lo que sucede cuando se arrima un partido por la Copa del Rey).

Aun así, ya suma 11 partidos desde que arribó a mediados del 2024, de las cuales en 7 terminó con la valla invicta, números que son realmente para destacar. Incluso, aunque no pudo mantener el 0 en la victoria 2 a 1 del Atleti sobre el Inter de Milán este miércoles 26 de noviembre por la quinta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, para los medios españoles fue de los puntos más altos del elenco que comanda el Cholo, denotando así, una opción más que interesante para la búsqueda que está realizando Lionel Scaloni en pos de conformar el plantel de la Selección Argentina más completo posible para presentar en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

”Estuvo muy seguro durante toda la primera mitad. El argentino realizó varias paradas de mucho mérito. La primera acción ante Di Marco en un lanzamiento de falta le hizo entrar muy concentrado al choque. De lo mejor del Atlético. Ya en la segunda parte, también estuvo muy seguro. Realizó una gran parada a Di Marco, pero no pudo hacer nada en el gol del Inter. Nota 7”, apuntó el Diario Marca en su evaluación del cruce entre colchoneros y nerazzurri en el Estadio Metropolitano.

Por su lado, el Diario AS describió: ”Juan Musso, de nuevo en el once por las molestias de Oblak, tuvo que actuar muy pronto para repeler una falta de Dimarco. Luego achicó espacios muy atento en varias ocasiones del Inter hasta que Zielinski se plantó solo en el área pequeña para batirle. Seguro y solvente, el esloveno tiene recambio”.

El Desmarque: ”Musso (8): gran actuación del meta en sustitución del lesionado Oblak. Hizo buenas paradas a Dimarco y Çalhanoglu y poco pudo hacer en el tanto de Zielinski”.

Mundo Deportivo: ”MUSSO | Notable. Bien el portero argentino, demostrando que no se echa tanto de menos a Oblak con actuaciones así”.

Juan Musso puede pelear el puesto de tercer arquero para la Copa del Mundo 2026

Juan Musso atajó en el triunfo 1 a 0 contra el Getafe y en la victoria 2 a 1 frente al Inter de Milán. Es decir, suma 180 minutos en lo que va de esta temporada 2025/2026, misma cantidad que Walter Benítez, que en el Crystal Palace solo tuvo participación en los compromisos por la Tercera y Cuarta Ronda de la EFL Cup ante Milwall y Liverpool.

Con lo cual, se exhibe una clara disputa para el lugar de tercer arquero de la Selección Argentina para la Copa del Mundo 2026.

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

jpasman
toti pasman

El compromiso de los jugadores de Racing con Costas es total, pero el de los de River con Gallardo no

