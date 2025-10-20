Javier Saviola omitió a Messi y reveló por cuál jugador tiene debilidad: “Está entre los mejores del mundo”

Como palabra autorizada dentro de la matriz de jóvenes talentos argentinos, cada vez que habla Javier Saviola, la pelota se detiene a escucharlo. En una extensa entrevista con El Gráfico, el Conejito analizó el presente de la nueva generación de nombres que empiezan a ganarse un nombre dentro de la Selección Albiceleste. Sin embargo, el momento más llamativo llegó al ser consultado por su delantero argentino preferido en el mundo.

Con la chance de elegir a cualquier nombre, la respuesta del surgido en River sorprendió al no incluir, en primera instancia, a Lionel Messi. En cambio, sin dudarlo un segundo, Saviola reveló su admiración por otra de las grandes figuras de la Scaloneta. “Julián Álvarez es mi debilidad. Es un delantero muy completo, está entre los mejores del mundo“, sentenció el ex Barcelona y River, dejando en claro su inclinación por el atacante del Atlético de Madrid.

El Conejito argumentó su elección basándose no solo en la calidad, sino también en el formidable presente de la Araña. “En Atlético de Madrid está rindiendo de una manera excepcional y para la Selección Argentina es lo mejor que le puede pasar para llegar afilado para llegar al Mundial“, concluyó, valorando su vigencia en la élite europea.

Julián Álvarez, la debilidad del Conejito Saviola (Getty).

Los elogios a Mastantuono

Y siguiendo con la línea nacional, Saviola aprovechó la ocasión para dedicarle un párrafo especial a otra joya argentina: Franco Mastantuono, en quien ve un claro reflejo de su propia carrera. “Lo veo muy parecido“, admitió, comparando que ambos partieron desde River a Real Madrid con solo un año de diferencia entre sí.

Más allá de las condiciones técnicas, Saviola también destacó su mentalidad: “Tiene una madurez impresionante para su edad. Habla y piensa como un jugador grande. Eso es fundamental. Tuve la posibilidad de conversar con él y está bien rodeado, bien aconsejado. Eso lo va a ayudar a crecer”.

Mastantuono recibió los consejos de Saviola (Getty).

Aunque no solo se redujo a Mastantuono cuando fue consultado por los talentos emergentes de la Selección. “Franco, junto a Nico Paz, Claudio Echeverri, son jugadores que están recién comenzando y que van a ser nuestro futuro. Son los próximos jugadores importantes en Argentina“, sentenció el Conejito, campeón del Mundial Sub 20 en 2001, en donde marcó 11 goles y hasta el día de hoy posee el récord de máximo goleador en la historia del certamen.

El apoyo a Gallardo

Surgido de las inferiores de River, donde debutó a los 16 años y marcó 58 goles en 136 partidos, Saviola no esquivó el turbulento presente que atraviesa el club. Lejos de la crítica, le brindó un fuerte respaldo a Marcelo Gallardo para superar el actual presente futbolístico. “Es un momento delicado, porque el equipo ilusionó mucho y no se dieron los resultados. Lo de la Libertadores fue un traspié fuerte“, analizó.

Así, cerró su reflexión con un mensaje de plena confianza en la capacidad de gestión del Muñeco, quien lo dirigió en 2015 y considera el indicado para revertir la situación. “Creo que Gallardo va a poder gestionar este momento difícil y sacar el equipo adelante. Ojalá que pueda volver al nivel que caracteriza al club“, finalizó, dejando un deseo de hincha.

