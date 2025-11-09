Tras lo que fue el partido que protagonizaron el pasado 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 10 de LaLiga 2025/2026 y que terminó en victoria de los de Xabi Alonso por 2 a 1, Barcelona y Real Madrid volvieron a cruzarse en el campo de juego, en este caso, con sus equipos de leyendas en un evento que se llevó a cabo en el Estadio Nacional de El Salvador.

Y si bien estuvo plagado de exfutbolista de renombre, el que sobresalió por encima del resto fue el de Javier Saviola, autor de los dos goles del encuentro que le dieron el triunfo a los culés por 2 a 0. El primero fue al minuto 20 de juego, gracias a un pase filtrado de Marc Crosas que dejó solo al Conejito que solo debió definir ante la salida de Iker Casillas.

En tanto que la otra intervención, que generó el aplauso de los casi 30 mil espectadores presentes y que sentenció el marcador del Barcelona vs. Real Madrid de Leyendas, fue a los 27 minutos del complemento, con un Saviola que remató fuerte al palo izquierdo luego de una jugada colectiva.

Entre las personalidades más destacadas de la Casa Blanca, además de Casillas, estuvieron: José María Gutiérrez “Guti”, Julio Baptista y Pepe. En tanto que del lado blaugrana, sin contar al ex River y Selección Argentina (Balón y Botín de Oro en el título del Mundial Sub 20 en 2001), resaltaron las presencias de: Carles Puyol, Ludovic Giuly y Yaya Touré.

Además, quien también jugó con la camiseta del Barça fue Jorge “Mágico” González, ídolo absoluto de El Salvador, que tuvo su paso por LaLiga en la década del 80 hasta principios de los 90 con las camisetas del Cádiz y de Real Valladolid, y que a sus 67 años pudo participar 7 minutos.

Barcelona vs. Real Madrid de Leyendas en El Salvador. Barcelona.com

Javier Saviola jugó tanto en el Barcelona como en el Real Madrid

Después de ganar el Apertura 1999 y el Clausura 2000, Javier Saviola dejó River para sumarse al Barcelona a mediados del 2001. En su primer proceso hasta 2004 acumula 19 goles en 46 partidos. Y luego de salir a préstamo al Mónaco y el Sevilla añadió otros 12 tantos en 26 compromisos durante la temporada 2006/2007. A la campaña siguiente cruzó de vereda. En Real Madrid hasta entre 2007 y 2009 registró 5 gritos en 31 presencias.

Fue parte del plantel del Barça campeón de la Supercopa de España 2006 y del elenco merengue que se adjudicó LaLiga 2007/2008 y la Supercopa de España 2008.

