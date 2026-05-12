Florentino Pérez desmintió un cáncer y confirmó que no renunciará al Real Madrid: “Lamento decirlo”

Florentino Pérez confirmó que no va a dimitir a la presidencia del Real Madrid y al mismo tiempo anunció que pidió que se inicie el proceso electoral en el que se presentará la actual junta directiva. Lo hizo en una conferencia de prensa convocada al efecto para este martes 12 de mayo, dos días después de perder el clásico por LaLiga ante Barcelona y quedarse sin chances matemáticas de conquistar títulos en una temporada que ya lo había visto eliminado en Copa del Rey y Champions League.

“Lamento decirles que no voy a dimitir. He pedido que se inicie el proceso electoral para las elecciones de junta directiva a la que nos vamos a presentar. Lo hago porque trabajé desde 2000 para que los dueños del club fueran los socios. Tomé la decisión porque se ha creado una campaña absurda contra mí, aprovechando que hemos tenido resultados que no han sido los mejores, porque no se gana siempre”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Dicen que no existo, que estoy enfermo. Aprovecho para que quienes se han preocupado por mí sepan que todos los días sigo presidiendo Real Madrid y que mi salud es perfecta. Dijeron que tengo un cáncer. ¡Un cáncer! Voy a seguir defendiendo los intereses del Real Madrid, no los de los periodistas que creen que haciendo correr rumores sobre mí me van a intimar”.

Florentino Pérez sacó a relucir los 37 títulos que conquistó el fútbol del club durante su presidencia y los 29 que se lograron en el básquet, sus dos deportes principales. Además, denunció una campaña conjunta con parte de la prensa por parte de otros sectores que quieren asumir el control del club.

“Dicen que hay gente que se está moviendo en las sombras para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar a elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse a tomar la oportunidad de hacerlo”, enfatizó.

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