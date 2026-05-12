Florentino Pérez destruyó a la prensa española con artículos y nombres propios: “Es un ataque orquestado”

El Presidente del Real Madrid aseguró que la oposición se maneja "en las sombras" y tratando con periodistas para desprestigiar su manejo del club.

Florentino Pérez convocó a conferencia de prensa este martes, con la premisa de hablar sobre la actualidad del Real Madrid, pero el mayor porcentaje de la misma se la pasó apuntando contra el periodismo, a quien acusó de estar confabulado con la oposición para desprestigiar su mandato en el club. Y no se guardó nada al hacerlo.

Florentino Pérez puntualizó su ataque contra los medios en dos particulares: ABC, citando un artículo en que se lo describía como “cansado” antes de ingresar a la conferencia, y también contra el ya descontinuado Relevo, del cual demostró conocer bastante del detrás de escena.

“Esto es una campaña organizada. El ABC es de Vocento. Vocento creó Relevo. Relevo, con LALIGA, se dedicó a hacer un periódico que perdió 25 millones que pagó LALIGA”. “Fueron a por mí y acabaron perdiendo 25 millones de euros. Nadie quiso comprar Relevo“. “Miren los periódicos de hoy, dos artículos que hay en ABC contra el Madrid. Uno lo ha escrito una mujer, que no se si sabe algo de fútbol”.

💥 “Ho ha escrit una dona que no sé ni si sap de futbol.”



🗣️Florentino Pérez durant la roda de premsa d’urgència



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“Llevo más de 20 años en el Real Madrid. Cuando yo llegué no se podían ni pagar los salarios. “Hay una confabulación. Los periodistas que insisten en decir que es una ruina. Hay una corrupción sistémica. Es una orquestación de los malos periodistas contra el Real Madrid y yo tengo que salir a defenderlo”, continuó.

“Se ha creado una campaña absurda para atacarme personalmente. Dicen ‘¿Dónde está Florentino?’ Yo normalmente no hablo. Dicen que estoy enfermo y tengo un cáncer terminal. Sigo presidiendo al Real Madrid. Mi salud es perfecta”, agregó el mandatario principal del club.

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