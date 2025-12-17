Es tendencia:
Consternación en el mundo del fútbol: sicarios asesinaron a Mario Pineida, internacional con la Selección de Ecuador

El lateral izquierdo de Barcelona de Guayaquil tenía 33 años de edad y falleció como consecuencia de un atentado en su contra.

Por Gabriel Casazza

Mario Pineida con la camiseta de Barcelona.
Una vez más, el ámbito del fútbol y del deporte en general se ve completamente sacudido como consecuencia de una triste noticia. Sucede que Mario Pineida, reconocido futbolista de Barcelona Sporting Club de Guayaquil y con un paso por la Selección de Ecuador, murió en las últimas horas debido a un atentado sufrido en su contra.

Este miércoles, en el sector de Samanes, en el norte de Guayaquil, tuvo lugar un doble crimen que se cargó la vida de este lateral izquierdo de 33 años de edad y con 10 partidos en el combinado absoluto de su país en su haber. La identificación del futbolista ecuatoriano estuvo a cargo de un agente de policía. Consternación absoluta.

Según indicó el medio de comunicación “Ecuavisa”, el crimen ocurrió en el exterior de un local de productos cárnicos. A su vez, en el atentado también falleció la pareja del jugador, mientras que su madre padeció heridas. Pineida había disputado dos ediciones de la Copa América con Ecuador: Chile 2015 y Brasil 2021.

Horas antes, Antonio Álvarez, presidente de Barcelona, había revelado, por intermedio de una carta de carácter público, que un jugador del conjunto de Guayaquil le había solicitado protección especial debido a que “tenía amenazas de muerte”. En ese momento, el mandamás del “Ídolo” no había especificado ningún nombre propio.

No es un detalle menor que la muerte de Pineida, que también había defendido las camisetas de Independiente del Valle, Fluminense y El Nacional a lo largo de su carrera como futbolista profesional, se suma a una lamentable lista de futbolistas asesinados en lo que va de este 2025. Sí, antes que él, otro cuadro corrieron la misma suerte.

El 5 de noviembre pasado, Miguel Nazareno, promesa de Independiente del Valle de solamente 16 años de edad, falleció debido a un hecho violento en su casa de Guayaquil. En tanto, el 20 de septiembre, Jonathan González, exjugador de Independiente del Valle y Liga de Quito, murió luego de ser baleado en su casa de Esmeraldas.

Pero no fueron los únicos: el 8 de septiembre, Maicol Valencia y Leandro Yépez, jugadores de Exapromo Costa, conjunto que milita en la segunda categoría del fútbol ecuatoriano, fueron asesinados. Una seguidilla de hechos de extrema violencia que grafica a las claras la problemática que atraviesa dicho país sudamericano.

El comunicado de Barcelona Sporting Club

DATOS CLAVE

  • El futbolista Mario Pineida murió a los 33 años tras un atentado en Guayaquil.
  • El crimen ocurrió este miércoles frente a un local cárnico en el sector Samanes.
  • Pineida disputó las ediciones de Copa América 2015 y 2021 con la selección de Ecuador.
