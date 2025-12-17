Es tendencia:
Fausto Vera, cerca de ser el primer refuerzo de River en el mercado de pases: el jugador que podría entrar en la negociación

Marcelo Gallardo está muy cerca de conseguir su primera cara nueva para el plantel de 2026, pero podría perder a una pieza en el proceso.

Por Agustín Vetere

Fausto Vera, mediocampista argentino de Atlético Mineiro.
Fausto Vera, mediocampista argentino de Atlético Mineiro.

Tras un 2025 por debajo de las expectativas, Marcelo Gallardo tiene un año más en su contrato con River Plate para intentar enderezar su segundo ciclo en el club. El Muñeco ya trabaja en el mercado de pases para conformar un plantel a la altura de sus objetivos.

Con la clasificación a la Copa Sudamericana, el Millonario deberá tener un equipo con alternativas que pueda afrontar la rotación y la carga de partidos. En ese contexto, los de Núñez están cerca de abrochar su primera incorporación para el 2026.

Según adelantó Gustavo Yarroch, la dirigencia de River aceleró por Fausto Vera y se acerca a un acuerdo con Atlético Mineiro para sumar al mediocampista argentino en los próximos días. Aún restan detalles, pero la negociación va por buen camino.

Hasta el momento, resta que se acuerde la forma de pago, pero todo indica que podría tratarse de un préstamo con cargo y opción de compra. En caso de ejecutarse la compra de su pase, al valor total se le restará lo abonado en relación a la cesión.

En la misma línea, Fabricio Bustos podría entrar en la operación como moneda de cambio. El lateral derecho jugó en 2025 a la sombra de Gonzalo Montiel y podría salir rumbo al fútbol brasileño si las condiciones conforman tanto a River como a Atlético Mineiro.

Los números de Fausto Vera en 2025

Fue un año movido para Atlético Mineiro que disputó el Campeonato Mineiro, la Copa de Brasil, la Copa Sudamericana y el Brasileirao. El mediocampista de 25 años lleva jugados 32 encuentros en los que marcó un tanto. Cabe destacar que el Galo cayó en la final de la Sudamericana frente a Lanús y que en el Brasileirao finalizó en la undécima posición.

En síntesis

  • Marcelo Gallardo busca reforzar a River Plate con Fausto Vera para la temporada 2026.
  • El mediocampista Fausto Vera llegaría desde Atlético Mineiro mediante un préstamo con opción de compra.
  • El defensor Fabricio Bustos podría ser transferido al club brasileño como parte de la negociación.
