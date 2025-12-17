En su estreno en la Copa del Rey, por la ronda de 16avos de final, Real Madrid sufrió más de la cuenta y en condición de visitante venció 3 a 2 al CF Talavera de la tercera división, por lo que de esta manera avanzó a los octavos de final, donde espera por conocer a su rival.

Para este encuentro, el entrenador del Merengue, Xabi Alonso, decidió que el volante argentino Franco Mastantuono juegue desde el inicio, en lo que significó su vuelta a la titularidad tras más de un mes y medio sin hacerlo, ya que una pubalgia lo marginó de las canchas.

A lo largo de los 90 minutos del juego, los hinchas del Merengue vivieron el duelo en las redes sociales, y allí apuntaron contra el nivel del ex River, debido a que en su vuelta a la titularidad no tuvo el rendimiento esperado y no concretó las jugadas claras que tuvo en la ofensiva.

“Mastantuono es un fraude”, “No sé para qué compraron a Mastantuono”, “No puedo creer que dejemos ir a Endrick para quedarnos con Mastantuono”, “Franco Mastantuono me está decepcionando mucho”, “Puede ser top 3 de las estafas al Madrid”, fueron algunas de las críticas al argentino.

En este encuentro, el ex River volvió a la titularidad y a los 66 minutos fue reemplazado por el brasileño Rodrygo. En la modificación se mostró frustrado ya que no le gustó el cambio, y a su vez, no quedó conforme con el rendimiento que tuvo dentro del campo de juego.

El partido de Franco Mastantuono en números

28/31 pases completos (90%)

42 toques de pelota

0/1 gambetas completas

7 pérdidas de pelota

1 falta recibida

3/6 duelos ganados

0/4 duelos aéreos ganados

Publicidad

Publicidad

ver también Kylian Mbappé le ganó el juicio al PSG, que deberá pagarle 61 millones de euros

En síntesis

Real Madrid avanzó a octavos de la Copa del Rey tras vencer 3-2 al Talavera .

avanzó a octavos de la tras vencer 3-2 al . Franco Mastantuono regresó a la titularidad tras superar una pubalgia de un mes y medio.

regresó a la titularidad tras superar una de un mes y medio. El volante argentino fue reemplazado por Rodrygo a los 66 minutos tras un bajo rendimiento.

Las críticas a Franco Mastantuono

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad