Las dos vías que se plantea Franco Mastantuono en Real Madrid tras la llegada de José Mourinho

El delantero tiene contrato con Real Madrid hasta mediados de 2031, pero su futuro más cercano todavía no está definido.

José Mourinho asumió como entrenador de Real Madrid tras lo que fue el interinato de Álvaro Arbeloa, que cubrió el hueco vacante que dejó Xabi Alonso. Y ahora, el portugués diagrama el armado del plantel para que la temporada 2026/2027 tenga los resultados que no consiguieron durante el último año.

El Merengue hace dos temporadas que no logra títulos y la conducción dirigencial de Florentino Pérez ya realizó algunas adquisiciones de peso para que Mou pueda dar el golpe tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League y la Copa del Rey. Pero antes, deberá definirse el futuro de Franco Mastantuono.

La gran duda no solo pasa por el propio Mastantuono, sino que también por los directivos y el entrenador. Y es que la cuestión pasa por quedarse en Real Madrid y jugársela a intentar convencer o en todo caso marcharse a préstamo con ‘minutos asegurados’ en alguna otra institución de Europa.

A pesar de que Tuttosport sostuvieron que el nacido en la ciudad de Azul pasaría a préstamo hacia Juventus, principalmente porque desde el elenco español esperan que gane experiencia en otro equipo del Viejo Continente para después ser clave en su regreso, algo como están haciendo con Nico Paz, quien está en Como 1907, lo cierto es que el entrenador portugués lo observará de lleno en la pretemporada. Eso sí, de marcharse, solo será a cambio de un préstamo.

El próximo 13 de julio, el Merengue retomará los entrenamientos para encarar el año deportivo, y allí será el momento exacto en el que el ex River deba brillar por demás para convencer al flamante estratega. Mientras tanto, hay otros equipos como Tottenham y Villarreal CF que lo tienen entre sus planes, pero no iniciaron gestiones.

Publicidad

Franco Mastantuono, delantero de Real Madrid.

River buscó un préstamo de Franco Mastantuono

Incómodo en Real Madrid y con futuro incierto, el jugador de Azul fue sondeado por la dirigencia del Millonario para darle rodaje como cedido en el equipo de Eduardo Coudet. “Imposible”, fue la respuesta desde el entorno del futbolista argentino.

Los números de Franco Mastantuono en Real Madrid

En 35 partidos en la temporada, Franco Mastantuono apenas pudo convertir 3 goles y aportar 1 asistencia. Su desempeño, sumado a la mala campaña de Real Madrid, lo llevaron a ser uno de los silbados por el público. Además, perdió su lugar en la Selección Argentina y se quedó afuera del Mundial 2026.

Publicidad

DATOS CLAVES