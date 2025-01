Fue socio de Cristiano Ronaldo en Real Madrid, jugó dos Mundiales y le incautaron una tonelada de marisco ilegal

En la carrera de Fábio Coentrao se destaca un exitoso paso por Real Madrid en el que conquistó Europa. Junto a Cristiano Ronaldo, el lateral izquierdo ganó dos Champions League, además de dos Mundiales de Clubes y otros 5 títulos con la camiseta de los blancos.

Tras una última campaña con poco volumen de juego, la 2016-17, regresó al fútbol de su país, antes de dedicarse a lo que verdaderamente le apasiona: los barcos y la pesca. Este jueves su nombre volvió a resonar por una impactante noticia de aquel ámbito.

Según el periódico Jornal de Noticias, en un depósito portuario de Coentrao, la Dirección General de Recursos Naturales, Seguridad y Servicios Marítimos (DGRM) halló una tonelada de mariscos vivos, capturados y almacenados de manera ilegal.

Langostas, camarones y centollas yacían sobre 12 tanques dentro de la propiedad del exfutbolista. Dentro de aquel cargamento, solamente 240 kilos estaban documentados, mientras que los 760 restantes no tenían factura.

El internacional portugués se negó a declarar por la mercadería, que será examinada con el objetivo de confirmar si puede ser utilizada para beneficencia o ser destruida. Además, la Autoridad de Seguridad Alimentaria y Económica (ASAE) lo instó a cerrar su negocio que no contaría con con registro ni habilitaciones para comerciar.

Coentrao con la camiseta de Real Madrid. (Foto: Getty)

Publicidad

Publicidad

Al arribar al lugar del hallazo, Coentrao se cruzó con los periodistas que llevaban adelante la cobertura y los increpó: “¿No has visto las noticias? ¿Sabes lo que estás haciendo? No cometas el mismo error que el Jornal de Notícias. No filmes mi casa. Te lo advierto”.

La carrera de Fábio Coentrao

Su debut como profesional se dio en la campaña 2004-05 con la camiseta de Rio Ave. Pasó por Benfica, Nacional, Zaragoza y nuevamente el club de sus inicios antes de explotar y darse a conocer en Europa. Fue en un segundo ciclo en las Águilas dónde se posicionó como un lateral top del viejo continente.

Tras 97 partidos, 8 goles y 13 asistencias en dos temporadas en Benfica pasó a Real Madrid a cambio de 30 millones de euros. Aunque tuvo buenos tramos, la competencia con Marcelo lo opacó y, luego de una cesión en Mónaco, dejó al Merengue rumbo a Portugal nuevamente. Cerró su carrera con las camisetas de Sporting de Lisboa y Rio Ave, dónde todo comenzó.

Publicidad