Fue verdugo de River en el Mundial de Clubes, le mete presión a Lautaro Martínez en Inter y recibió un importante premio en Italia: “Es solo el comienzo”

La llegada de Cristian Chivu como entrenador del Inter de Milán, cargo que estrenó en el Mundial de Clubes que se disputó en Estados Unidos entre junio y julio, representó una gran oportunidad para un juvenil que había estado a préstamo en el Spezia de la Serie B y que se reincorporó justamente en la previa de dicha competencia, ganándose un lugar en la convocatoria.

Se trata de Francesco Pio Esposito, delantero de 20 años que pagó esa confianza del DT con una asistencia y un gol en los dos partidos que disputó, siendo su primer tanto para el Neroazzurro el que abrió el marcador del encuentro que terminó con victoria 2-0 ante River y decretó la eliminación del equipo argentino en fase de grupos.

Con la ofensiva de Inter poblada con delanteros de la talla de Lautaro Martínez y Marcus Thuram, además de haberse incorporado Ange Bonny en el último mercado, el juvenil se las ha ingeniado para hacerse un lugar y comenzar a meterle presión a los más experimentados.

En lo que va de la temporada, Esposito ya participó de once partidos oficiales entre Serie A y Champions League, contabilizando un total de 526 minutos en cancha y aportando al equipo dos goles y una asistencia. Su marcado ascenso le valió ahora un premio de gran reconocimiento en su país, pues fue galardonado con el Golden Boy Awards 2025 de Italia.

Esposito encontró regularidad en Inter y lugar en la Selección de Italia.

“Esto es solo el inicio”, se expresó desde TuttoSport al anunciarlo como ganador de la distinción al mejor futbolista menor de 21 años en Italia; premio que a nivel mundial quedó en manos de Desiré Doué, del PSG.

Presión también para Retegui

No es una novedad que en los últimos años la Selección de Italia ha tenido problemas a la hora de encontrar centrodelanteros, tal es así que han optado por la naturalización de extranjeros como Mateo Retegui. Sin embargo, Francesco Pio Espósito llegó para ofrecer también soluciones a Gennaro Gattuso.

El entrenador no tardó en abrirle las puertas el futbolista de 20 años y este viene de pagarle con gol en el triunfo 3-1 de visitante ante Estonia durante la última doble fecha de Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial de 2026, disputada en octubre.

Según la prensa italiana, el delantero de Inter de Milán está muy bien considerado por el cuerpo técnico de La Azzurra y pese a tener solo un puñado de partidos disputados como futbolista de Primera División, su lugar en la próxima Copa del Mundo, siempre que Italia consiga ese boleto, estará prácticamente asegurado.

