Tras ser comprado por Al-Qadisiyah en 60 millones, el gigante de la Premier que va por Mateo Retegui

Apenas tres meses después de su sorpresivo y millonario traspaso a Al-Qadisiyah de la liga de Arabia Saudí, el nombre de Mateo Retegui vuelve a sonar con fuerza en el mercado europeo. Lejos de desaparecer del radar de la élite, el delantero es seguido de cerca por un gigante del continente: el Manchester United. Según informes de la prensa europea, el club inglés lo considera una opción prioritaria y estaría dispuesto a preparar una oferta que rondaría entre los 50 y 60 millones de euros.

La principal razón por la que Retegui se mantiene en la conversación de los grandes clubes es su espectacular rendimiento con la selección de Italia. En sus últimos cuatro partidos internacionales, se despachó con cinco goles y cuatro asistencias, consolidándose como la principal referencia ofensiva del equipo y manteniendo viva la ilusión de clasificarse al Mundial 2026.

Además de su presente con la selección, en Europa todavía está muy fresco el recuerdo de su brillante campaña pasada en el Atalanta, donde se consagró como el máximo goleador de la Serie A italiana con 25 tantos. Y si bien su nuevo destino es el Al Qadsiah saudí, ha mantenido su olfato, con 3 goles en sus primeros seis partidos.

La operación que aspira el Manchester United, sin embargo, no sería sencilla desde lo económico. El club saudí pagó una cifra cercana a los 65 millones de euros por su ficha, por lo que la supuesta oferta de entre 50 y 60 millones del United buscaría, al menos, permitirles recuperar gran parte de la inversión inicial. Lo cierto es que, de todas formas, la directiva inglesa valora al ítalo-argentino como un movimiento de cara al futuro.

Mateo Retegui, el arma ofensiva de la Selección de Italia.

Además, este perfil de Retegui encaja a la perfección con la desesperada búsqueda del Manchester United por encontrar una referencia de ataque confiable. El equipo atraviesa un inicio de temporada irregular en la Premier League y la mayoría de sus goles están repartidos entre mediocampistas y atacantes secundarios como Bruno Fernandes y Benjamin Šeško.

El factor que podría acelerar o cambiar por completo el escenario es el Mundial de 2026. Una hipotética participación y un buen desempeño de Retegui en la Copa del Mundo podrían elevar su cotización de manera exponencial, un riesgo que el Manchester United podría no querer correr, abriendo la puerta a una posible oferta en el próximo mercado de enero.

