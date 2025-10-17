Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol internacional

Tras ser comprado por Al-Qadisiyah en 60 millones, el gigante de la Premier que va por Mateo Retegui

Gracias a su destacado presente en Italia, desde Inglaterra estarían preparando una oferta suculenta.

Por Bruno Carbajo

Mateo Retegui, delantero y figura de Italia.
© GettyMateo Retegui, delantero y figura de Italia.

Apenas tres meses después de su sorpresivo y millonario traspaso a Al-Qadisiyah de la liga de Arabia Saudí, el nombre de Mateo Retegui vuelve a sonar con fuerza en el mercado europeo. Lejos de desaparecer del radar de la élite, el delantero es seguido de cerca por un gigante del continente: el Manchester United. Según informes de la prensa europea, el club inglés lo considera una opción prioritaria y estaría dispuesto a preparar una oferta que rondaría entre los 50 y 60 millones de euros.

La principal razón por la que Retegui se mantiene en la conversación de los grandes clubes es su espectacular rendimiento con la selección de Italia. En sus últimos cuatro partidos internacionales, se despachó con cinco goles y cuatro asistencias, consolidándose como la principal referencia ofensiva del equipo y manteniendo viva la ilusión de clasificarse al Mundial 2026.

Además de su presente con la selección, en Europa todavía está muy fresco el recuerdo de su brillante campaña pasada en el Atalanta, donde se consagró como el máximo goleador de la Serie A italiana con 25 tantos. Y si bien su nuevo destino es el Al Qadsiah saudí, ha mantenido su olfato, con 3 goles en sus primeros seis partidos.

La operación que aspira el Manchester United, sin embargo, no sería sencilla desde lo económico. El club saudí pagó una cifra cercana a los 65 millones de euros por su ficha, por lo que la supuesta oferta de entre 50 y 60 millones del United buscaría, al menos, permitirles recuperar gran parte de la inversión inicial. Lo cierto es que, de todas formas, la directiva inglesa valora al ítalo-argentino como un movimiento de cara al futuro.

Mateo Retegui, el arma ofensiva de la Selección de Italia.

Mateo Retegui, el arma ofensiva de la Selección de Italia.

Además, este perfil de Retegui encaja a la perfección con la desesperada búsqueda del Manchester United por encontrar una referencia de ataque confiable. El equipo atraviesa un inicio de temporada irregular en la Premier League y la mayoría de sus goles están repartidos entre mediocampistas y atacantes secundarios como Bruno Fernandes y Benjamin Šeško.

Publicidad

El factor que podría acelerar o cambiar por completo el escenario es el Mundial de 2026. Una hipotética participación y un buen desempeño de Retegui en la Copa del Mundo podrían elevar su cotización de manera exponencial, un riesgo que el Manchester United podría no querer correr, abriendo la puerta a una posible oferta en el próximo mercado de enero.

Mientras el plantel de Marruecos vale 11,8 millones, esto cotiza el de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20

ver también

Mientras el plantel de Marruecos vale 11,8 millones, esto cotiza el de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20

Atento, Scaloni: los dos argentinos que brillan en Europa, fueron figura ante PSG y no fueron citados a la Selección

ver también

Atento, Scaloni: los dos argentinos que brillan en Europa, fueron figura ante PSG y no fueron citados a la Selección

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Del papelón con Mascherano a la final del Mundial sub 20: Placente es el mejor DT de la selección juvenil desde Pekerman y Tocalli

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

Lee también
Mateo Retegui superó a Francesco Totti en la tabla histórica de goleadores de la Selección de Italia
Fútbol europeo

Mateo Retegui superó a Francesco Totti en la tabla histórica de goleadores de la Selección de Italia

La reacción de Gattuso a las declaraciones de Scaloni sobre Soulé
Selección Argentina

La reacción de Gattuso a las declaraciones de Scaloni sobre Soulé

El motivo por el que la victoria sobre Italia en el Mundial Sub 20 fue histórica para Argentina
Selección Argentina

El motivo por el que la victoria sobre Italia en el Mundial Sub 20 fue histórica para Argentina

Jim Courier eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “Los números no mienten”
Tenis

Jim Courier eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “Los números no mienten”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo