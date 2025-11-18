Ganó un Balón de Oro, de chico fue boxeador y John Terry reveló su pelea a puñetazos con un compañero en Chelsea: “Perdió la cordura”

Más de 800 partidos en primera división, 402 goles como futbolista profesional, 1,83m de altura, una imponente presencia y un olfato goleador como pocos; con un Balón de Oro que lo cataloga como uno de los mejores futbolistas de su generación. La carrera de Andriy Shevchenko es legendaria, aunque en las últimas horas se conoció una pelea de vestuario que durante 20 años se mantuvo oculta en la intimidad del Chelsea.

En 2006, Andriy Shevchenko se convirtió jugador del Chelsea, al que llegó con el Balón de Oro del 2004 bajo el brazo a cambio de 40 millones de libras. Allí coincidió con delanteros talentosos como Hernán Crespo, Anelka y Didier Drogba, y con defensores rústicos como John Terry, Alex, Ricardo Carvalho. Esto llevó a entrenamientos intensos, fieles a la filosofía de José Mourinho, DT del club por aquellos tiempos, y con esos entrenamientos, también llegaron los roces.

Shevchenko fue a Chelsea luego de su etapa dorada en Milan. (Getty)

En su participación en el podcast de John Obi Mikel, el propio John Terry fue quien hizo una aparición estelar y reveló la pelea a los puños entre el ucraniano, por entonces figura del plantel, y un joven defensor israelí, Tal Ben Haim, que en su intensión de impresionar a un plantel de tantas figuras, se pasó con Shevchenko.

“Era un cinco contra cinco, que es siempre donde pasan estas cosas”, comenzó Terry en su relato. “Entonces, estamos entrenando y jugando y [Tal] no paraba de hacer entradas y patear a todo el mundo“, contó el ex defensor inglés. “Y Shev, lo recuerdas, nunca hablaba, era un tipo muy tranquilo. Pero Tal no paraba, seguía dando patadas y Shev simplemente perdió la cordura“.

Tal Ben Haim jugó en el Chelsea y protagonizó una pelea a las piñas con Shevchenko.

Publicidad

Publicidad

“Tal le dio una patada y Shev decidió que había sido suficiente, se levantó y ¡Boom! Empezaron a tirarse puñetazos, tuvimos que saltar todos. Fue una locura“, completó Terry. Tal había llegado al Chelsea en junio del 2007, y doce meses después ni él ni Shevchenko seguían en el plantel. Aquella pelea interna decidió sus respectivos futuros.

ver también La selección a la que se enfrentaron Maradona y Messi se quedó afuera del Mundial 2026 y su DT acusó al rival de usar ‘magia negra’

Shevchenko y su pasado como boxeador

Lo que no sabía Tal Ben Haim, y que de hecho poca gente sabe es que Andriy Shevchenko, en su infancia en Ucrania, fue boxeador. O al menos se inició en el boxeo juvenil en la Junior League. Un tema del cual el propio Shevchenko habla en su autobiografía.

Shevchenko terminó quedándose con el Balón de Oro, luego de dejar el boxeo e iniciarse en el fútbol.

Publicidad

Publicidad

Nacido en Dvirkívshchina, Andriy tuvo que abandonar el gimnasio cuando tuvo lugar el accidente nuclear de Chernobyl, en abril del 1986, el mayor incidente nuclear en la historia de la humanidad. Después de dicho suceso su familia emigró a Kiev, donde descubrió el fútbol y le puso primera a su carrera en la academia del Dinamo de Kiev. El puntapié de lo que terminó siendo su exitosa carrera como futbolista.

En síntesis