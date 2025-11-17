Es tendencia:
La selección a la que se enfrentaron Maradona y Messi se quedó afuera del Mundial 2026 y su DT acusó al rival de usar ‘magia negra’

Un habitual participante de la máxima cita de la FIFA se quedó con las manos vacías en la carrera por los 48 boletos.

Por Agustín Vetere

La Selección de Nigeria, afuera del Mundial.
Alrededor del planeta, las Eliminatorias tienen pocos boletos más por repartir. En la Fecha FIFA de noviembre se definieron más clasificados para el Mundial 2026, pero también se confirmaron las eliminaciones de importantes equipos en todas las confederaciones.

En África, la Selección de Nigeria se despidió de la posibilidad de regresar a la máxima cita del fútbol el próximo año. Las Águilas cayeron por 4-3 en los penales ante República Democrática del Congo por un lugar en el repechaje internacional de marzo.

El combinado africano, que hilvanaba 6 clasificaciones en 7 ediciones entre Estados Unidos 1994 y Rusia 2018, se quedó afuera del gran torneo por segunda ocasión al hilo. Pero su despedida en la carrera no fue sin escándalo, ya que Eric Chelle, su DT, soltó una grave acusación tras la definición ante RD Congo.

“Durante toda la tanda de penales una persona del Congo hizo vudú. Tenía agua o algo parecido y lo estaba lanzando, así que yo me puse muy nervioso”, soltó el entrenador en referencia a supuesta magia negra por parte del cuerpo técnico rival.

De esta manera, RD Congo avanza a la repesca internacional, dónde habrá dos boletos en juego. Bolivia y Nueva Caledonia están también confirmados como representantes de CONMEBOL y OFC, respectivamente. Aún resta que se completen los cupos con selecciones de CONCACAF y AFC.

Argentina se queda sin uno de sus rivales predilectos en Mundiales

Al igual que en la última edición, la Albiceleste ya sabe que no le tocará enfrentar a uno de sus contrincantes más habituales. Es que los tricampeones del mundo chocaron ante Nigeria en 5 oportunidades en las 7 participaciones de los africanos en la cita.

Noruega y Haaland golearon a Italia y lo mandaron al repechaje: las chances de la Azzurra para clasificar al Mundial 2026

La primera fue en Estados Unidos 1994 con Diego Maradona en cancha en el partido en el que le cortaron las piernas. La última, con Lionel Messi titular, fue en Rusia 2018 con aquel gol agónico de Marcos Rojo para superar la fase de grupos. ¿El saldo? 5 triunfos de Argentina en la misma cantidad de presentaciones.

Uno por uno, los clasificados a la Copa del Mundo 2026

  1. Estados Unidos (Concacaf)
  2. Canadá (Concacaf)
  3. México (Concacaf)
  4. Argentina (Conmebol)
  5. Brasil (Conmebol)
  6. Ecuador (Conmebol)
  7. Uruguay (Conmebol)
  8. Paraguay (Conmebol)
  9. Colombia (Conmebol)
  10. Nueva Zelanda (OFC)
  11. Japón (AFC)
  12. Irán (AFC)
  13. Uzbekistán (AFC)
  14. Corea del Sur (AFC)
  15. Jordania (AFC)
  16. Australia (AFC)
  17. Marruecos (CAF)
  18. Túnez (CAF)
  19. Egipto (CAF)
  20. Argelia (CAF)
  21. Ghana (CAF)
  22. Costa de Marfil (CAF)
  23. Cabo Verde (CAF)
  24. Sudáfrica (CAF)
  25. Senegal (CAF)
  26. Qatar (AFC)
  27. Arabia Saudita (AFC)
  28. Inglaterra (UEFA)
  29. Francia (UEFA)
  30. Croacia (UEFA)
  31. Portugal (UEFA)
  32. Noruega (UEFA)
  33. Países Bajos (UEFA)
  34. Alemania (UEFA)

DATOS CLAVE

  • Nigeria quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer 4-3 por penales ante RD Congo.
  • El DT de Nigeria, Eric Chelle, acusó al cuerpo técnico rival de hacer vudú en la tanda de penales.
  • Argentina no enfrentará a Nigeria en el Mundial tras haberlo vencido 5 veces en la cita.
