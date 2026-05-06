Gavi: ”Siempre me ha gustado Boca por la afición y la Bombonera”

El futbolista del Barcelona reconoció su simpatía por el Xeneize. Además, consideró que Argentina es candidata para ganar el Mundial 2026.

La simpatía que hay por Boca en el mundo del fútbol es algo indiscutible. Porque cada vez son más las personalidades ligadas al deporte rey que se sienten atraídas por el club de la Ribera. Gennaro Gattuso, Marco Materazzi (tiene el escudo tatuado), Sergio Ramos son algunos de los casos que manifestaron su afecto e incluso otros como Daniele De Rossi y Ander Herrera cruzaron el Océano Atlántico para vivir la experiencia de portar los colores azul y oro.

Y a esta lista que se agranda cada vez más, el que se sumó recientemente fue Gavi, que en una conversación con DSports, a horas de disputar el Clásico de España contra el Real Madrid en el Camp Nou, reconoció: ”A mí siempre me ha gustado Boca. Seguramente por la afición y el estadio”.

Por otro lado, en relación con la Copa del Mundo que se estará jugando a partir del 11 de junio, el futbolista de FC Barcelona le tiró buena onda a la Selección Argentina: ”Es una de las favoritas porque tiene a Leo Messi y tiene grandes jugadores. Yo creo que también está ahí Francia. Voy a decir tres aparte de España: Argentina, Francia y Portugal”.

Y en esa misma línea, no se achicó al momento de señalar a España como candidata para levantar el trofeo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey: ”Hay selección para llegar lejos y ganarla. De sobra. Ya se ganó la Nations League y después la Eurocopa y volvimos a llegar a la Final de la última Nations. Yo creo que España está entre las favoritas y está claro que opta por llevarse el Mundial”.

"SIEMPRE ME HA GUSTADO BOCA" 💬🔵🟡



🔴🔵 Gavi resaltó al Xeneize como su equipo favorito en el futbol sudamericano.



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Gavi se prepara para ganar LaLiga con el Barcelona

A falta de cuatro jornadas para el cierre de LaLiga, el FC Barcelona le sacó 11 puntos de ventaja al Real Madrid, su escolta en la tabla de posiciones y su próximo contrincante, con el que se verá las caras este domingo 10 de mayo en el Camp Nou desde las 21:00 horas de Europa Central.

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Por lo tanto, un empate o un triunfo le dará al Blaugrana el título y podrá celebrar frente a su máximo rival. En caso contrario, todavía tendrá margen de sobra para las fechas restantes.

De esta manera, el Barça sostiene la hegemonía de las últimas dos temporadas, en las que superó al Merengue en LaLiga, Final de la Copa del Rey y Final de la Supercopa de España 24/25, y en la Final de la Supercopa de España 25/26.

En síntesis

Gavi manifestó su simpatía por Boca debido a la afición y al estadio La Bombonera.

manifestó su simpatía por debido a la afición y al estadio La Bombonera. La selección de España disputará la Copa del Mundo que inicia el 11 de junio .

disputará la Copa del Mundo que inicia el . El FC Barcelona lidera LaLiga con 11 puntos de ventaja sobre el Real Madrid.