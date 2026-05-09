Qué necesita Real Madrid para que Barcelona no sea campeón de LaLiga en el Clásico

El conjunto blanco afrontará un duelo límite en el Camp Nou: necesita ganar para mantener viva la pelea por el título y evitar la consagración culé.

Real Madrid afronta este domingo uno de los Clásicos más determinantes de los últimos años. Desde las 16, el Merengue visita al Barcelona en el Camp Nou con una obligación absoluta: ganar para evitar que su eterno rival se consagre campeón de LaLiga 2025-26 enfrente de sus ojos.

El conjunto blaugrana llega como líder del campeonato con 88 puntos, mientras que la Casa Blanca aparece segundo con 77 unidades. A falta de cuatro jornadas para el cierre de la temporada, la diferencia es de 11 puntos y deja al Madrid contra las cuerdas. La situación es clara: si Barcelona suma al menos un punto en el Clásico, será campeón automáticamente. Por eso, el único resultado que le sirve al Real Madrid es la victoria.

En caso de imponerse en el Camp Nou, el equipo de Álvaro Arbeloa recortará la distancia a ocho puntos y mantendrá viva la pelea por el título. De todas formas, necesitará de un auténtico milagro en las últimas tres jornadas, ya que quedarían apenas nueve unidades en juego.

¿Qué necesita Real Madrid para evitar que Barcelona sea campeón?

Si Real Madrid gana: sigue la pelea por LaLiga.

Si Real Madrid empata: Barcelona es campeón.

Si Real Madrid pierde: Barcelona es campeón.

En su último enfrentamiento, Barcelona se consagró campeón de la Supercopa de España ante Real Madrid (Getty Images).

La última esperanza del Madrid

El panorama para el Merengue es extremadamente complejo. Incluso ganando el Clásico, no dependerá de sí mismo para soñar con el batacazo liguero: deberá vencer en las tres fechas restantes y esperar que Barcelona prácticamente no vuelva a sumar puntos.

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Igualmente, evitar la chance de que Barcelona se consagre en un Clásico traería cierto oxígeno para el Madrid, que llega en medio de un clima turbulento. En las últimas horas trascendió un fuerte conflicto interno entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, el cual derivó en sanciones económicas y volvió a encender las alarmas dentro del vestuario blanco en la previa de un partido decisivo.

Un Clásico que puede quedar en la historia

Aunque Barcelona ya estuvo cerca de coronarse ante Real Madrid en otras oportunidades, nunca logró asegurar matemáticamente un título de liga disputando un Clásico como local. Por eso, el duelo de este domingo puede transformarse en una jornada inolvidable para el conjunto culé. Del otro lado, el Madrid intentará aferrarse a la última posibilidad matemática disponible.

Datos clave

Barcelona será campeón de LaLiga si suma al menos un punto ante Real Madrid .

será campeón de LaLiga si suma al menos un punto ante . El líder suma 88 puntos frente a las 77 unidades del escolta a falta de cuatro fechas.

frente a las del escolta a falta de cuatro fechas. Álvaro Arbeloa debe ganar para recortar la distancia a ocho puntos y evitar la consagración rival.