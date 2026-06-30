Harry Kane aclara su futuro y despeja el camino de Barcelona para fichar a Julián Álvarez

El combinado catalán exploró la opción de sumar al atacante inglés y ya obtuvo una respuesta concreta.

El futuro de Julián Álvarez es una de las incógnitas más grandes del mercado de pases del fútbol europeo. El delantero ya dejó en claro que quiere irse de Atlético de Madrid para cumplir su sueño de vestir la camiseta de Barcelona, algo que generó conflicto entre los clubes.

El combinado catalán ya emitió una oferta por la Araña, pero no se queda con esa posibilidad. Es que, en los últimos días, buscó caminos para fichar a Harry Kane como su nuevo delantero. La respuesta no tardó en llegar y fue negativa para el culé.

Según adelantó As, el atacante inglés les hizo saber que está cómodo en Bayern Múnich y que su deseo es quedarse en la Bundesliga. En la misma línea, y para resguardar a su jugador estrella, el club alemán ya inició tratativas para extender y mejorar su contrato, que vence en 2027.

Este panorama allana el camino para Julián Álvarez. Barcelona se queda sin opciones en el mercado y, en caso de querer avanzar por el argentino, deberán desembolsar los 150 millones en un pago que pretende el elenco Colchonero para venderlo.

Julián Álvarez en el Mundial 2026. (Foto: Getty)

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

En sus dos temporadas con la camiseta del Colchonero, Julián disputó un total de 106 compromisos en los que aportó 49 goles y 18 asistencias. Desafortunadamente, no logró sumar títulos en lo que va de este pasaje por el club madrileño.

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