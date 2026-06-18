El defensor francés, que es parte del seleccionado dirigido por Didier Deschamps, llega al Merengue con el pase en su poder.

Los directivos de Real Madrid están moviéndose a paso firme y buscan jerarquizar el plantel que ahora conduce José Mourinho, quien fue presentado en sociedad tras la victoria de Florentino Pérez en las urnas.

Para volver a las grandes planas luego de dos temporadas sin cosechar ningún palmarés, el Merengue apretó el acelerador y cerró la contratación de Ibrahima Konaté, quien no renovó su vínculo en Liverpool.

Durante las últimas horas, y a través de las redes sociales del club español, fue presentado el francés nacido en París, quien firmó un vínculo por las próximas cuatro temporadas. De esta manera, su contrato tendrá vigencia hasta junio de 2030.

Mientras disputa el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con su nación, cuando viaje hacia Madrid para comenzar la pretemporada con sus compañeros, no solo lo hará con Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, sino que también con Trent Alexander-Arnold, con quien compartió el plantel de Liverpool.

🛡️ El nuevo guardián de la defensa ya está aquí.

💪 @IbrahimaKonate_ pic.twitter.com/iTwsPzyIfS — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 18, 2026

Real Madrid se refuerza con jerarquía

La intención de Real Madrid es poder volver a gritar campeón, pero no solo a nivel local, sino que también en la UEFA Champions League y la Copa del Rey. A raíz de ello, ya sumó a Bernardo Silva, Marc Cucurella y Denzel Dumfries, aunque el neerlandés no fue oficializado.

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Asimismo, necesitan contratar un mediocampista y José Mourinho pidió explícitamente que vayan detrás de los pasos de Enzo Fernández, con quien ya estaría acordado su contrato, según reportaron diversos medios españoles, pero aún resta que el Merengue se ponga de acuerdo con Chelsea, a quien le ofrecerían 100 millones de euros más la ficha de un futbolista.

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