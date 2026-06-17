Lo pidió Mourinho: Enzo Fernández es el objetivo Nº1 del Real Madrid

Luego de confirmar cuatro fichajes en este mercado, el merengue quiere dar el gran golpe con el fichaje de Enzo Fernández.

El Real Madrid se sigue rearmando tras una decepcionante temporada sin títulos. El merengue ya tiene cerrados a Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Marc Cucurella para el equipo que liderará José Mourinho a partir de la próxima temporada y busca dar el gran golpe del mercado con Enzo Fernández.

Informa MARCA, desde España, que el club merengue se ha puesto como objetivo número uno a Enzo Fernández, con el fin de “reforzar la medular con otro futbolista de calidad contrastada“. Su nombre, por si hiciera falta, salió de la boca del propio José Mourinho.

Florentino Pérez ya había ido a buscar a otro argentino en Julián Álvarez, pero ante el rechazo del colchonero, esa fortuna bien podría ser invertida en sacar al mediocampista argentino del Chelsea, donde tiene contrato hasta 2032 y es cotizado arriba de los 100 millones de euros.

Mourinho pidió por Enzo Fernández. (Getty)

“La entidad inglesa siempre ha valorado a Enzo Fernández en una cifra que no bajaría de los 120 millones de euros, que es la cantidad que le pagó al Benfica en el mercado de invierno de 2023″, reafirma el medio.

Actualmente, Enzo está disputando el Mundial 2026 con la Selección Argentina; fue titular y disputó los 90 minutos en el encuentro inaugural del seleccionado albiceleste, ayer por la noche, en la goleada por 3 a 0 contra Argelia.

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Enzo Fernández ahora mismo está en Estados Unidos, jugando el Mundial con Argentina. (Getty)

Enzo Fernández ya tuvo problemas en Chelsea por expresar su deseo de vivir en Madrid

Algunos meses atrás, cuando aún Liam Rosenior era el entrenador de los Blues, Enzo Fernández fue sancionado dentro del conjunto londinense, tras expresar en un programa de streaming argentino que tenía intenciones de vivir en la capital española.

Enzo tuvo cortocircuitos en Chelsea esta última temporada. (Getty)

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“Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid, me recuerda a Buenos Aires. Viviría en Madrid. El jugador vive donde quiera. Con el inglés me defiendo, pero con el español estaría mejor”, expresó en aquel momento, lo cual no cayó bien por Stamford Bridge.

No obstante, tras volver, portó nuevamente la cinta de capitán en el Chelsea, hasta final de la temporada. El argentino terminó como el futbolista con más contribuciones de gol en la campaña con el conjunto londinense, pero el haber caído tanto en la Premier League, al punto de quedar fuera de toda competencia europea para próxima temporada, podrían hacerlo presionar por su salida.

Síntesis

Enzo Fernández es el nuevo objetivo prioritario del Real Madrid.

es el nuevo objetivo prioritario del Real Madrid. Chelsea valora al mediocampista argentino en 120 millones de euros.

valora al mediocampista argentino en 120 millones de euros. Real Madrid ya se reforzó con Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Marc Cucurella para la próxima temporada, que tendrá a José Mourinho en el banquillo.