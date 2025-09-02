Insólito: jugó cinco Mundiales y tenía todo arreglado con un equipo de España, pero fue a por un café y nunca más volvió

Cada mercado de pases suele regalar novelas interminables e intensos idas y vueltas a la hora de negociar. Sin embargo, el caso de Guillermo Ochoa, histórico arquero mexicano, sobrepasó cualquier límite al protagonizar uno de los giros más inesperados: en plena negociación para firmar contrato con un club de Europa, salió en búsqueda de café y terminó dejando plantado a los dirigentes que soñaban con su fichaje. Sí, increíble, pero real.

A sus 40 años, Memo estaba al borde de llegar a un acuerdo con el Burgos de España, que milita en la Segunda División, con la intención de asegurarse rodaje y mantenerse en el radar de la Selección para disputar su sexto Mundial. Todo parecía encaminado. Al punto que llegó a somerse a la revisión médica y puertas adentro se daba confirmado su incorporación. Pero quedó en una anécdota irrisoria.

Mientras el mercado comenzaba a bajar el telón, el arquero viajó hasta la ciudad de Burgos para reunirse con los empleados del club y ultimar los últimos detalles contractuales. En ese marco, Ochoa puso un freno y pidió cambiar un detalle de de la firma. Acto seguido, expresó que iría a comprarse un café para luego seguir con la reunión. El tema es que nunca volvió, como tampoco respondió a las llamadas de los dirigentes que se quedaron esperando por su regreso. Insólito.

El escándalo se desató en cuestión de minutos y el entorno del jugador se vio en la necesidad de defenderse y dar explicaciones. “Que cuenten la versión real“, le comunicaron a diario Marca.

Memo Ochoa dio marcha atrás cuando tenía todo arreglado con Burgos de España (Getty Images).

Entonces, ¿cuál sería la otra cara de la moneda? “El club cambió la cifra del contrato de forma repentina. La cantidad final no llegaba ni al salario mínimo de la categoría“, le aseguraron al mismo medio español, el cual confirmó que Ochoa especula que en Burgos buscaban su contratación para sacar cierto provecho publicitario con su imagen gracias a su popularidad en México.

La rápida respuesta del Burgos que dejó en jaque a Ochoa

Ante la abrupta caída de las negociaciones con el arquero mexicano, desde el conjunto español eran conscientes que el reloj corría y recurrieron rápidamente al el plan alternativo. En cuestión de horas, terminaron cubriendo el arco con la incorporación de Jesús Ruiz, de 28 años, proveniente del Racing de Ferrol en condición libre.

Del otro lado, la historia se presenta distinta para Memo. Tras pegar el portazo, ningún club le alcanzó una propuesta durante las últimas horas del mercado y actualmente se encuentra sin equipo. Viene de quedar libre del AVS Fútbol de la Primera División de Portugal, donde disputó 23 encuentros. Ahora, de no mediar otro giro inesperado que esta vez le juegue una buena pasada, su futuro a menos de un año para el Mundial es un misterio.

