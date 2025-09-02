Mientras es fuertemente cuestionado en Real Madrid, Vinícius Jr. cerró el fichaje de 33 jugadores

Vinícius Júnior podría decir que vivió la experiencia completa del mercado de pases: mantuvo idas y vueltas con Florentino Pérez en su estancada renovación con Real Madrid, pero también cruzó del otro lado mostrador y dejó el rol de jugador para calzarse el traje: tomó las riendas del Alverca, club portugués del cual es dueño, y sacó la billetera para estar a la altura de su regreso a la Primera División.

La institución lusa regresó esta temporada a la elite futbolera tras 21 años de ausencia. Y Vini, que tan solo lleva un semestre como accionista mayoritario del club, quiere que sea a lo grande: fichó a 33 jugadores con la intención de conformar un plantel joven. Récord absoluto.

El modus operandi se centró en incorporar futbolistas libres o a través de préstamos, siendo el fútbol español el mercado en donde pusieron el foco. Así, el proyecto desencadenó en una particularidad: ahora cuenta con 14 nacionalidades diferentes. Entre ellos, los nombres que generan ilusión son el capitán Sergi Gómez (ex Barcelona, Espanyol y Sevilla) y Nabil Touaizi (surgido de Manchester City).

Aunque también hubo lugar para plazas sudamericanas, las cuales fueron ocupadas por el volante colombiano Gian Cabezas y el central hondureño Julián Martínez, que fue dirigido por Pedro Troglio en Olimpia de dicho país.

Alverca, con Vinicius al frente, busca afianzarse en la Primera División de Portugal (@fcalverca).

Un inicio complicado

A pesar de la fuerte apuesta deportiva de Alverca, la renovación profunda de plantel estaría lejos de generarle efecto inmediato. Es que la liga lleva cuatro jornadas disputadas y todavía no conoce la victoria. El balance está compuesto por un total de tres derrotas y un empate.

El último partido fue nada menos que ante Benfica (1-2), que contó con Vinicius en la tribuna, sin lograr el golpe de efecto deseado. Como consecuencia de este complicado inicio, el equipo marcha 16° en la tabla de posiciones y ahora aprovechará el parate por fecha FIFA para elevar su nivel.

El desembarco de la estrella de Real Madrid al club se dio en febrero de 2025, cuando compró el 80 por ciento de la institución junto a empresarios brasileños y portugueses.

