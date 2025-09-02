Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol europeo

Mientras es fuertemente cuestionado en Real Madrid, Vinícius Jr. cerró el fichaje de 33 jugadores

El brasileño dejó los botines de lado y se pasó del otro lado del mostrador para meterse de lleno en el mercado de pases de Alverca, club del cual es dueño,

Por Bruno Carbajo

Vinicius Júnior en modo dirigente.
© @vinijrVinicius Júnior en modo dirigente.

Vinícius Júnior podría decir que vivió la experiencia completa del mercado de pases: mantuvo idas y vueltas con Florentino Pérez en su estancada renovación con Real Madrid, pero también cruzó del otro lado mostrador y dejó el rol de jugador para calzarse el traje: tomó las riendas del Alverca, club portugués del cual es dueño, y sacó la billetera para estar a la altura de su regreso a la Primera División.

La institución lusa regresó esta temporada a la elite futbolera tras 21 años de ausencia. Y Vini, que tan solo lleva un semestre como accionista mayoritario del club, quiere que sea a lo grande: fichó a 33 jugadores con la intención de conformar un plantel joven. Récord absoluto.

El modus operandi se centró en incorporar futbolistas libres o a través de préstamos, siendo el fútbol español el mercado en donde pusieron el foco. Así, el proyecto desencadenó en una particularidad: ahora cuenta con 14 nacionalidades diferentes. Entre ellos, los nombres que generan ilusión son el capitán Sergi Gómez (ex Barcelona, Espanyol y Sevilla) y Nabil Touaizi (surgido de Manchester City).

Aunque también hubo lugar para plazas sudamericanas, las cuales fueron ocupadas por el volante colombiano Gian Cabezas y el central hondureño Julián Martínez, que fue dirigido por Pedro Troglio en Olimpia de dicho país.

Alverca, con Vinicius al frente, busca afianzarse en la Primera División de Portugal (@fcalverca).

Alverca, con Vinicius al frente, busca afianzarse en la Primera División de Portugal (@fcalverca).

Un inicio complicado

A pesar de la fuerte apuesta deportiva de Alverca, la renovación profunda de plantel estaría lejos de generarle efecto inmediato. Es que la liga lleva cuatro jornadas disputadas y todavía no conoce la victoria. El balance está compuesto por un total de tres derrotas y un empate.

Publicidad

El último partido fue nada menos que ante Benfica (1-2), que contó con Vinicius en la tribuna, sin lograr el golpe de efecto deseado. Como consecuencia de este complicado inicio, el equipo marcha 16° en la tabla de posiciones y ahora aprovechará el parate por fecha FIFA para elevar su nivel.

El desembarco de la estrella de Real Madrid al club se dio en febrero de 2025, cuando compró el 80 por ciento de la institución junto a empresarios brasileños y portugueses.

La Inteligencia Artificial reveló qué países de Sudamérica clasificarán al Mundial 2026 y cuáles quedarán afuera

ver también

La Inteligencia Artificial reveló qué países de Sudamérica clasificarán al Mundial 2026 y cuáles quedarán afuera

Es referente del Real Madrid, fue candidato a ganar el Balón de Oro y quiere robarle una estrella del Manchester City a Guardiola

ver también

Es referente del Real Madrid, fue candidato a ganar el Balón de Oro y quiere robarle una estrella del Manchester City a Guardiola

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Llegó el “Guapo” Paredes: un 5 de Boca, además de jugar bien, se la tiene que bancar

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
Emiliano Rigoni podría irse de Club León hacia São Paulo
Copa Libertadores

Emiliano Rigoni podría irse de Club León hacia São Paulo

Defendió un título mundial contra Mayweather, fue condenado a 18 años de prisión y dado por muerto erróneamente en un motín
Polideportivo

Defendió un título mundial contra Mayweather, fue condenado a 18 años de prisión y dado por muerto erróneamente en un motín

Se confirmaron las primeras sanciones a Independiente y Universidad de Chile tras el escándalo
Fútbol Sudamericano

Se confirmaron las primeras sanciones a Independiente y Universidad de Chile tras el escándalo

Los 7 jugadores de River que tienen un lugar asegurado para el partido contra Palmeiras por Copa Libertadores
River Plate

Los 7 jugadores de River que tienen un lugar asegurado para el partido contra Palmeiras por Copa Libertadores

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo