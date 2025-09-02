Con una gran sorpresa de por medio, Pedri sentenció quiénes son los 3 candidatos a ganar el Balón de Oro

Faltan muy pocos días para conocer al ganador del Balón de Oro, donde la revista France Football le entregará el premio al mejor futbolista de la temporada 2024-2025, y hay grandes candidatos a ser coronado. A lo largo del último tiempo, se escuchó la palabra de jugadores como Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Bruno Guimarães y Raphinha, entre otros, quienes vaticinaron lo que podría llegar a ocurrir.

Luego de incorporarse a la Selección de España, en rueda de prensa, quien se refirió al próximo galardón que se entregará en el Théâtre du Châtelet, ubicado en la ciudad francesa de París, fue Pedri, el mediocampista de Barcelona. Y casualmente, es uno de los 30 nominados para la ceremonia.

A principio de agosto, el mediocampista de 22 años nacido en la ciudad de Tegueste, dialogó con la organización del evento y se mostró muy optimista: “Muchas veces se lo llevan los delanteros, pero el premio a Rodri demuestra que hay que valorar más el papel de los centrocampistas. ¿Por qué no puedo soñar con ganarlo algún día?”, exclamó. Pero ahora fue mucho más allá y mencionó quiénes son los que tienen mayores chances de ganarlo, donde también se incluyó.

“¿Candidatos al Balón de Oro? Lamine Yamal, Démbélé y Pedri”, respondió ante la consulta que le hicieron los medios de comunicación presentes en su llegada a la concentración del seleccionado español, que este jueves 4 de septiembre deberá medirse ante Bulgaria por la fecha 5 de las Eliminatorias UEFA con rumbo al Mundial 2026, mientras que el domingo 7 del mismo mes afrontará el cruce ante Turquía.

La temporada de Lamine Yamal y Ousmane Dembélé

A lo largo de lo que fue la temporada 2024-2025, Lamine Yamal afrontó un total de 55 partidos, convirtió 18 goles y aportó 25 asistencias en los 4.553 minutos que estuvo en cancha. Además, consiguió tres títulos: Supercopa de España, Copa del Rey y LaLiga.

Por el lado de Ousmane Dembélé, fueron 53 los encuentros que afrontó, donde convirtió 35 goles y aportó 16 asistencias en los 3.487 minutos que jugó. Conquistó tres títulos: Ligue 1, Copa de Francia y UEFA Champions League.

Los 30 nominados al Balón de Oro 2025

Kylian Mbappé (Real Madrid, España).

Alexis MacAllister (Liverpool, Inglaterra).

Lautaro Martínez (Inter, Italia).

João Neves (PSG, Francia).

Nuno Mendes (PSG, Francia).

Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Francia).

Ousmane Dembélé (PSG, Francia).

Michael Olise (Bayern Múnich, Alemania).

Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra).

Pedri (Barcelona, España).

Scott McTominay (Nápoli, Italia).

Robert Lewandowski (Barcelona, España).

Harry Kane (Bayern Múnich, Alemania).

Achraf Hakimi (PSG, Francia).

Viktor Gyökeres (Arsenal, Inglaterra).

Erling Haaland (Manchester City, Inglaterra).

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Alemania).

Denzel Dumfries (Inter, Italia).

Désiré Doué (PSG, Francia).

Jude Bellingham (Real Madrid, España).

Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia).

Lamine Yamal (Barcelona, España).

Vitinha (PSG, Francia).

Florian Wirtz (Liverpool, Inglaterra).

Mohamed Salah (Liverpool, Inglaterra).

Vinicius Jr. (Real Madrid, España).

Virgil Van Dijk (Liverpool, Inglaterra).

Fabián Ruiz (PSG, Francia).

Declan Rice (Arsenal, Inglaterra).

Raphinha (Barcelona, España).

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025?

La ceremonia por el Balón de Oro, organizada por la revista France Football, se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre, en el Théâtre du Châtelet, ubicado en la ciudad de París, en Francia.

