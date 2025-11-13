De más está decir que lo hecho por Lionel Messi en Barcelona fue realmente magnífico. No caben dudas de que el astro albiceleste marcó un antes y un después en la historia de la institución, se consolidó como el jugador con más títulos en el club, además de marcar un sinfín de récords en goles, asistencias y de haber ganado 7 de sus 8 Balones de Oro con la camiseta azulgrana.

Haber transformado un equipo grande en uno gigante, se debe en gran parte a él. Por ese motivo, el conjunto blaugrana quiere devolverle una pequeña parte de su magia, con un homenaje muy particular. A tan solo unas horas de que se reveló su inesperada y sorpresiva presencia en el Camp Nou durante la noche, desde España anunciaron un acto de reconocimiento al rosarino.

Lo cierto es que Joan Laporta anunció la construcción de una estatua de Messi. Aunque no puso fecha exacta de la realización de la misma, el presidente de Barcelona rompió el silencio este jueves 13 de noviembre y dejó una idea que generó mucho impacto en el ambiente. Mientras se aguarda por los detalles, pareciera ser un hecho que el argentino tendría su tributo.

Lionel Messi, durante su híper exitosa etapa en Barcelona. (Getty Images)

En cuanto al crack que conquistó 34 títulos con la institución blaugrana, el histórico mandatario no tuvo temor de referirse a esta cuestión. “Nos gustaría mucho“, sostuvo en primera instancia. “Creo que a todo el barcelonismo le encantaría tener una estatua de Leo Messi donde están las grandes figuras de la historia del Barcelona”, completó unos segundos más tarde.

Solamente un puñado de días después de renovar y extender su contrato en Estados Unidos, el dirigente español manifestó: “Estoy seguro de que volverá a estar vinculado al club. No sé qué hará cuando termine su carrera en el Inter Miami, pero sabe que tiene las puertas abiertas. Tenemos un respeto y admiración absoluto por Leo. Se merece el homenaje más bonito del mundo”.

Joan Laporta, presidente de Barcelona. (Getty Images)

Además, confesó la postura de la cúpula dirigencial. “En la junta, con los compañeros, siempre pensamos que se debe hacer algo más por Messi. Debería tener una estatua en el Spotify Camp Nou, como Cruyff y Kubala. Sería de justicia que Leo también tuviese la suya porque se trata de esos jugadores de referencia que nos han marcado a todos”, añadió Laporta.

Sin embargo, sobre el final se tomó el tiempo para hacer una aclaración más que importante. “Estamos trabajando en ello. Evidentemente tiene que estar de acuerdo la familia“, anunció de manera tajante. “Cuando llegue el momento y tengamos el diseño de esta estatua lo plantearíamos. A nosotros nos gustaría mucho, como culés”, culminó el actual presidente de Barcelona.

DATOS CLAVE