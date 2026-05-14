Botafogo se podría ir al descenso por irregularidades en el pase de Thiago Almada

El conjunto brasilero le debe 25 millones de dólares al Atlanta United y si no los paga en el corto plazo puede recibir una dura sanción.

Thiago Almada dejó al Botafogo a fines del 2024 para pegar el salto a Europa, más precisamente al Olympique de Lyon, club que, al igual que la institución brasileña, pertenece al grupo Eagle Football Holdings del empresario estadounidense John Textor. Por eso, la transacción solo tuvo que resolver cuestiones administrativas.

No obstante, todo esto es parte del pasado del ex Vélez Sarsfield porque a mediados del 2025 se convirtió en futbolista del Atlético de Madrid, en donde en la actual temporada acumuló 4 goles y 2 asistencias en 39 partidos. Sin embargo, ciertas irregularidades que salieron a la luz en las últimas horas lo vuelven a relacionar con el equipo carioca.

Resulta que el Botafogo todavía le debe 25 millones de dólares al Atlanta United, el club al que Thiago Almada recaló al dejar Liniers en septiembre del 2022 (de hecho, era el único integrante del plantel de la Selección Argentina que fue campeona en Qatar 2022 que militaba en la Major League Soccer de los Estados Unidos).

Al respecto, conforme a TNT Sports, tiene solo 90 días para regularizar esta situación. En caso de que no lo haga, las autoridades del fútbol brasileño lo penalizarían con la quita de 6 puntos en el Brasileirao, lo que le haría caer al anteúltimo puesto de la tabla de posiciones, siendo de esa manera uno de los ocupantes de la zona de descenso a la segunda categoría.

Thiago Almada con el trofeo del Brasileirao 2024. Getty Images.

De momento, el Fogao se ubica decimosegundo con 18 puntos producto de 5 victorias, 3 empates y 6 derrotas. Por lo que el castigo si se llega a hacer efectivo, teniendo en cuenta sus altibajos futbolísticos, serían un golpe difícil de revertir, a pesar de que faltan 24 fechas.

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El paso de Thiago Almada por el Botafogo

Thiago Almada desembarcó en el Botafogo en julio del 2024 luego de vestir la camiseta del Atlanta United en 83 partidos. En esos meses en el equipo de Río de Janeiro asentó 26 presencias, con las que pudo registrar 3 goles y 2 asistencias. Fue campeón del Brasileirao y de la Copa Libertadores de aquel año. Se despidió tras enfrentar al Pachuca en el Desafío de las Américas que se disputó en Qatar como parte de la Copa Intercontinental.

En síntesis