Jorge Valdano sobre Franco Mastantuono: ”Tiene que convencer a la gente del Real Madrid”

Franco Mastantuono ya suma 4 partidos en el Real Madrid. Desde su presentación el pasado 14 de agosto (el mismo día que cumplió 18 años), de los que pasaron nada más que 34 días, ingresó en el complemento con Osasuna y fue titular contra Real Oviedo, Mallorca y el Olympique de Marsella, este último en lo que fue su debut en la UEFA Champions League.

Al respecto de lo que fueron sus primeros momentos como futbolista del elenco merengue, el que hizo su valoración fue Jorge Valdano, exfutbolista y entrenador del primer equipo de la Casa Blanca. ”Yo confío absolutamente en él, me da la sensación que su aterrizaje fue el correcto”, comentó en una conversación con el Diario AS.

En ese mismo sentido, considera que sus decisiones fueron para contentar a Xabi Alonso, pero que ahora debe hacer lo mismo con los hinchas del Real Madrid: ”Todo lo que ha hecho ha sido para convencer al entrenador y eso lo convierte en un jugador responsable. Ahora tiene que convencer a la gente, para eso falta brillo, pero en su zurda lo tiene”.

Además, el campeón del mundo con la Selección Argentina en la Copa del Mundo de México 1986, agregó que Franco Mastantuono ”es un chico inteligente, muy maduro para su edad” y que ”la confianza es lo más importante”, para poder llegar al éxito que tanto está buscando en su nueva etapa en Europa.

Para cerrar, insistió en remarcar el respaldo que el nacido en Azul cuenta por parte de Xabi Alonso: ”La confianza del entrenador es lo único que lleva al talento hasta el límite de sus posibilidad. El entrenador cree en él y le dará oportunidades. Lo va a ayudar en esa búsqueda de llegar a la excelencia”.

Franco Mastantuono, sin Mundial Sub 20, pero con la gira por Estados Unidos con la mayor

Real Madrid fue categórico para avisarle a la AFA que ni piensan cederle a Franco Mastantuono durante prácticamente un mes para la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025 (del 27 de septiembre al 19 de octubre). ”Decidimos nosotros, se queda con nosotros”, fue la frase que usó Xabi Alonso en conferencia de prensa para zanjar el tema.

No obstante, está en los planes de Lionel Scaloni para que viaje a los Estados Unidos para los dos encuentros amistosos que el combinado mayor afrontará en la fecha FIFA de octubre. El viernes 10 se medirá a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami y el lunes 13 a Puerto Rico en el Soldier Field de la ciudad de Chicago.

