Jugó en el Manchester United con Tévez y Cristiano Ronaldo y relató como enfrentó a la mafia de su país: “Tiempos difíciles”

Hubo un tiempo donde las mafias dominaban Europa, una práctica que se fue haciendo menos y menos común con el paso de los años y la evolución y sofisticación de las fuerzas policiales. Sin embargo, algunas resisten, y especialmente en Europa del Este, donde hace no muchos años, una figura del fútbol europeo vivió una situación de zozobra.

El relato, en esta ocasión, llega por parte de Dimitar Berbatov. Delantero búlgaro con un recordado paso por la Premier League, donde vistió las camisetas de Tottenham, Manchester United y Fulham, y dejó destellos de un fútbol muy técnico, con mucha clase y una facilidad inusitada para convertir goles. Pero en su juventud, cuando su carrera recién empezaba, vivió un encuentro cara a cara con la mafia de su país, que lo dejó marcado de por vida.

“Algunas cosas de las que escuches te parecerán difíciles de creer. Pero para mí, eran situaciones de la vida diaria en aquel tiempo“, le advirtió Berbatov a Rio Ferdinand, su excompañero en aquel Manchester United, antes de contarle la historia en el pódcast del histórico defensor inglés.

Dimitar Berbatov, un prolífico goleador con mucha categoría. (Getty)

El encuentro de Berbatov con la mafia búlgara

“Eran tiempos difíciles en casa. Había muchas bandas“, inició Berbatov en su relato. “Yo recién estaba empezando a mostrar lo que podía hacer en cancha, jugaba para el CSKA Sofia y se empezaba a notar mi calidad. Un día, después de un entrenamiento, un compañero se ofreció a llevarme a casa”, recordó.

“Yo no tenía auto, así que acepté. Me dijo que primero me presentaría a un amigo, y yo tal vez era un poco ingenuo y confiaba en él porque jugábamos juntos. Entonces fuimos, y llegamos a un restaurante”, continuó Berbatov. “Entramos, había varias mesas. En una se sentaba un tipo completamente solo, y en otras tres mesas había tipos enormes. Gigantes, como heladeras, típicos tipos Balcanes, que daban miedo y simplemente se quedaban mirándote.”

A la primera oportunidad que tuvo, emigró a Alemania y no volvió a Bulgaria. (Getty)

“El tipo este me pidió que me sentara con él, lo hice y en mi cabeza pensaba ‘¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Necesito llamar a mi padre, necesito llamar a mi padre'”, admitió Berbatov. “Él me dijo: ‘Te hemos visto. Necesitamos que cambies de equipo. Te queremos en el nuestro. Te necesitamos‘. A lo que respondí: ‘Yo estoy jugando en CSKA Sofia, y me gusta estar allí, no sé si podría salir’. Su respuesta fue: ‘No te preocupes, nosotros nos encargamos de eso‘”, continuó el búlgaro.

Berbatov asegura que pasaron alrededor de tres horas en esa reunión: “Mi cabeza daba vueltas, no sabía si me iban a secuestrar o moler a golpes si no aceptaba. Yo solo quería irme a casa”. Eventualmente, recuerda Berbatov, lo dejaron irse. “Siempre recuerdo ese momento, fue cuando me di cuenta de que tenía que madurar y convertirme en un hombre, aun siendo un chico“, cerró.

Berbatov dejó el fútbol búlgaro en 2001, cuando fichó por el Bayer Leverkusen de Alemania. Desde allí, nunca volvió a jugar en su país. Salvo claro, con el seleccionado. Fueron 79 partidos y 48 goles como internacional búlgaro, los que lo convierten en el máximo goleador histórico junto a Hristo Bonev.

Berbatov, uno de los goleadores más infravalorados de su era. (Getty)

A nivel clubes, Berbatov jugó en CSKA Sofia, Bayer Leverkusen, Tottenham, Manchester United, Fulham, Monaco, PAOK y finalmente en el Kerala Blasters de India. Una carrera de más de 600 partidos como profesional, con más de 250 goles y 100 asistencias. Fue goleador de una Premier League, dos veces campeón en Inglaterra, ganador de un Mundial de Clubes y otros seis títulos de copa. Una carrera sumamente infravalorada para uno de los delanteros más técnicos de su era.

