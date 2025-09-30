Julián Álvarez es el delantero más versátil del planeta y se convirtió en el máximo deseo de Barcelona

Julián Álvarez se erige como el delantero más versátil del planeta. Es una de las grandes figuras argentinas, con un aura de crack acompañada con goles, con asistencias, con un momento brillante en el que está demostrando por qué es de los mejores del mundo.

La temporada no había empezado bien, es cierto, porque había tenido algunos partidos flojos. De hecho, en este curso, se dieron sus primeros dos o tres partidos malos con el Atlético de Madrid. Sí, algo muy extraño durante la campaña pasada porque no había sucedido. Pero también se dio otra situación atípica y es el cortocircuito público con Diego Simeone.

Sin embargo, el otro día, en el 5-2 contra Real Madrid, marcó de penal y también con un golazo de tiro libre. Por eso, el 9 más versátil del planeta está en un momento increíble y superó esos malos tragos del inicio de la temporada. Mientras tanto, Simeone salió a hablar y dijo que La Araña es el jugador más importante que tiene el Colchonero.

Él, a su vez, paga con grandes prestaciones. Entonces, los focos del conflicto se calmaron al mismo tiempo que apareció el seguimiento de Barcelona. El contrato de Robert Lewandowski se termina y el Blaugrana empezó la búsqueda de un reemplazante. La danza de nombres incluye a Harry Kane, Erling Haaland, Dusan Vlahovic y el propio Julián Álvarez, que es un viejo deseo de Joan Laporta.

Más allá de los gustos de Hansi Flick, entrenador de Barcelona, que prefiere otro tipo de jugador, Julián Álvarez encabeza la nómina pese a que la negociación no luce para nada sencilla. El Culé hace rato que no gasta más de 60 millones: los últimos que costaron más fueron Antoine Griezmann y Frenkie de Jong.

Julián Álvarez está apuntando a su segundo Mundial y quiere ganar títulos. Está en el Colchonero para ganar títulos, para competir y para estar arriba, no solamente para quedarse a las puertas de ello. Los de Simeone, en las últimas cuatro temporadas, no alcanzaron ninguna final y viene sin competir de verdad. Por ende, necesitan dar vuelta esta situación para sostener a jugadores del calibre del oriundo de Calchín.

Y vuelvo a hablar de su segundo Mundial, en el cual, seguramente, va a ser titular porque le gana la contienda a Lautaro Martínez. Julián marca la agenda del seleccionado porque es, posiblemente, el futbolista en mejor estado de forma. No podemos pensar en algún otro apellido del once titular que esté tan bien como él. Lo suyo es diferencial y es la gran estrella de cara a la próxima Copa del Mundo.

