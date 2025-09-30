Es tendencia:
Julián Álvarez picó el penal y marcó un golazo para la paliza de Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt por la Champions League

Luego de aportar dos asistencias, la Araña dejó su marca en la goleada 5-1 del Colchonero en el Wanda Metropolitano.

Julián Álvarez sigue intratable y Atlético de Madrid sigue sonriendo. Una vez más, la Araña volvió a ser la figura de la noche en el Colchonero. En esta ocasión, su víctima fue el Eintracht Frankfurt, por la segunda Champions League, quien luego de sufrirlo en su contra con dos asistencias, no pudo evitar su grito de gol para lo que fue un baile 5-1 en el Wanda Metropolitano.

El festejo de Julián llegó a los 35 minutos del segundo tiempo a través de un penal que mantuvo el suspenso hasta el final. Es que el delantero se hizo cargo de la ejecución desde los 12 pasos y se animó a picarla. El tema es que el arquero Kaua Santos estuvo a borde de atajarlo: se lanzó hacia el lado derecho y, en un gesto a puro reflejo, volvió a tomar impulso y alcanzó a manotearla. Sin embargo, no utilizó la fuerza suficiente y, de todas formas, debió buscar la pelota en el fondo de la red.

Con este festejo, Julián alcanzó los seis goles en los últimos tres partidos y estiró un momento de alto vuelo. Venía de anotar un hat-trick al Rayo Vallecano y un doblete a Real Madrid. Ahora, dejó su huella para que el Colchonero sume sus primeros tres puntos en la Champions League.

Igualmente, el argentino ya había dicho presente, bajo un rol de artífice, en el tercer y cuarto gol de la jornada. Sobre el final de un primer tiempo de alto vuelo, con el Atleti venciendo 2-0 de la mano de Raspadori y Le Normand, Julián recibió por la izquierda cual volante y no tardó en aprovechar los espacios que cedía su rival. Así, se metió en diagonal dentro del área y, en un movimiento, enganchó nuevamente hacia afuera para dejar en el camino a un defensor y dar el pase hacia atrás para que Griezmann solamente tenga que empujarla. Luego, en el complemento, asistió desde un tiro de esquina a Giuliano Simeone, que se anotó en el marcador con un destacado cabezazo.

Artículo en desarrollo

